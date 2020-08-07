具義消背景的市議員劉熒隆協調地方簡易自來水廠主委蕭家坤，協調管線及供水事宜。（黃婉婷攝）

為克服火災時的取水問題，桃園龍潭區高平里在具義消背景的市議員劉熒隆爭取下，於高楊南路上住戶、工業區密集處，增設5座消防栓，克服火災時須向國家中山科學研究院借水、至周邊池塘抽水的窘境。里長羅盛添說，政府過去不注重鄉下消防問題，直到2年前工廠大火，才有了警覺，能成功施作消防栓，自己也相當樂見。

高平里位處高地，海拔與石門水庫壩頂252.1公尺相差不遠，申裝自來水必須克服延管費負擔、水壓不足等問題，當地區民便組成簡易自來水廠管理委員會，抽地下水井作為民生用水，在里內發展自治供水系統。高平簡易自來水廠管委會主委蕭家坤說，雖然高平里佔龍潭區9分之1大，但里內僅有1、2個消防栓，火災時多半緩不濟急。

消防第四大隊高平分隊長蕭光穎回憶，2年前立運特化股份有限公司龍潭廠傳出火警時，最近的消防栓竟在2公里之外，只好兵分數路趕往中科院龍園營區、周邊埤塘取水，救災效率大打折扣。

劉熒隆指出，當時他正擔任高平義消分隊的副分隊長，深感地方救災取水不便，便設法向政府爭取經費，相信未來裝了新消防栓後，小型工業區若發生火警，便能就近接水滅火，不至於面臨斷水困境。

消防栓施作工程投入50萬餘元，5日開工後預計10個工作天後完成，設置地點由里長羅盛添、高平簡易自來水廠管委會主委蕭家堃、蕭光穎、劉熒隆四方協調與討論，主要以住戶、工業區密集點為設置考量，共施作5座消防栓，管線與水源由簡易自來水廠協助供給。

(中時 )