繼去年八月永慶房產集團領先政府及業界推動「實價登錄3.0」，將成交行情揭露到門牌，提供透明資訊保護消費者權益，一年來，永慶旗下品牌，包括永慶房屋、永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產皆已落實「實價登錄3.0」。永慶房屋今日推出兩支改編消費者遭黑心仲介坑殺事件的品牌廣告，再大動作喊出：「不只誠實、更敢保證！」永慶房屋加碼推出「兩大誠實保證」，宣示保證完整揭露成交行情至門牌，假使未能落實造成客戶損失將作出補貼。

永慶房屋今日推出「兩大保證」，杜絕黑心仲介坑殺手法。

換上西裝依然黑心！黑心仲介仍陰魂不散

永慶房產集團孫慶餘董事長自30多年前從國外引進並推動「新式仲介」，又花十年推動《不動產仲介經紀業管理條例》立法，他感慨的說：「幾十年過去，房仲業看似早已步上軌道，實際上黑心仲介為了利益抹滅良心，玩弄實價登錄資訊，甚至黑心仲介勾結投機客『低買高賣』坑殺買賣雙方；早年的『牽猴仔』換上西裝，卻依然黑心！」

「『先誠實再成交』是孫慶餘董事長創業以來的堅持！」永慶房屋總經理吳良治表示：「孫慶餘董事長經常耳提面命的提醒，革命尚未成功！要持續致力提供客戶一個公平的交易環境。目前政府實價登錄公布的行情資訊，以門牌號碼30號為區間，給黑心仲介操作價格的空間，因此繼『永慶實價登錄3.0』將成交行情揭露至門牌，讓消費者免於因資訊不完整被坑殺的風險，永慶再提出『兩大誠實房價保證』以保障消費者權益。」

黑心仲介聯手投機客，刻意拿附近較低的成交行情誤導賣方低價出售，再轉手高價賣出，從中賺差價。

「永慶實價登錄3.0」最透明 「永慶兩大保證」有保障

改編真人真事的電視廣告「退休老伯伯賣屋」，敘述黑心仲介聯手投機客，刻意拿附近較低的成交行情誤導他低價出售，很快再轉手高價賣出，短期內低買高賣從中賺差價，損害買賣方權益的案例。吳良治總經理指出，永慶房屋不僅提供「實價登錄3.0-誠實房價報告書」，只要是永慶成交的行情資訊皆完整揭露至門牌，更加碼保證，若有故意隱瞞成交行情資訊，以致賣方有低賣之情形，永慶房屋承諾退還已收賣方全額服務費。

另一支廣告「小夫妻買房」講的是兩夫妻辛苦存錢買房，卻遇上黑心仲介刻意隱瞞前屋主幾個月前才買的價格，讓這對夫妻在資訊不透明的情況下誤判行情，被引導出了高價買屋。吳良治總經理強調：秉持「先誠實再成交」的精神，如銷售物件為一年內買賣取得，永慶房屋將提供屋主聲明取得之價格給買方參考，若未提供導致買方有買貴的情形，永慶房屋承諾補貼最高新台幣三佰萬元價差給買方。

廣告「小夫妻買房」敘述黑心仲介刻意隱瞞前屋主幾個月前買進價格，讓這對夫妻在資訊不透明的情況下高價買屋。

揭穿黑心仲介手法 永慶堅持「先誠實再成交」精神

傳統黑心仲介以「假扮身份」、「虛灌坪數」、「賺取差價」及「買斷三角簽」等惡質手法坑殺消費者的狀況依然存在，儘管政府提供實價登錄查詢，但僅以門牌號碼30號為區間的方式揭露，讓黑心仲介持續操控資訊，如：「資訊被隱藏或選擇性揭露」、「左手換右手、墊高房價」以及「車位和房屋坪數灌在一起以降低每坪單價」。

最常見的手法就是「資訊被隱藏或選擇性揭露」，吳良治總經理特別提醒消費者，為避免遇上黑心仲介刻意隱瞞或選擇性提供行情，無論買賣屋，出價前應先上網『永慶房仲網-實價登錄3.0專區』或到永慶房屋門市，索取『誠實房價報告書』。

永慶房屋首創「兩大誠實房價保證」保障消費者權益。

永慶房屋「兩大保證」為消費者權益把關

永慶房屋為何敢大聲提出「兩大保證」？永慶房屋總經理吳良治指出，永慶成立至今超過三十年，長期建立「投機客資料庫」列管短期且頻繁交易的投機客，目前已列管超過七千筆名單，只要確認是榜上有名的「投機客」就會拒絕委託，三十年來已拒絕上百億商機。

除此之外，永慶房屋在民國87年就明文規範員工及其二等親內，購售屋必須通報，且兩年內不可轉售，主管更延長至三年，嚴格要求員工「不能球員兼裁判」！「房仲不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，永慶要做產業的良心。」這是孫慶餘董事長不畏黑勢力的堅持。

永慶房屋落實「新式仲介：不賺差價、只收服務費」的經營模式，從一路走來秉持「先誠實再成交」的精神，不斷領先同業推出各式保障消費者行動。為保障消費者權益、支持居住正義，這次再推出「2大誠實房價保證」！吳良治總經理強調：這是身為房仲第一品牌的責任，也歡迎同業跟進響應，為消費者打造一個公平交易的環境。

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(中時新聞網)