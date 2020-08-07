亞姐台灣賽區報名展開，全球總冠軍可獲沖繩別墅。（柯宗緯攝）

亞姐台灣賽區報名展開，全球總冠軍可獲沖繩別墅。（柯宗緯攝）

亞姐台灣賽區報名展開，全球總冠軍可獲沖繩別墅。（柯宗緯攝）

《2020亞洲小姐競選》台灣賽區報名展開，今（7）日在高雄H2O水京棧酒店盛大舉辦記者會，多位2019年亞姐也現身走秀、表演，相當吸睛。今年報名開跑，10月31日報名截止，全球總冠軍可獲得價值2500萬日元位於「日本沖繩」私人海灘別墅一套。

《亞洲小姐》於1985年首次舉辦，至今已成功舉辦32屆。活動由亞洲衛視所舉辦，今記者會邀請了前兩屆的臺灣亞姐冠軍樊蔓娣與楊璨如站台並共同演出大秀才藝，為臺灣賽區選美揭開序幕。

台灣賽區主席郭鎮豪表示，今年全球各地受到疫情的影響，儘管在生活上或心情上動盪不安，但亞洲小姐賽事的推動上並不因此停頓，秉持著真誠善美的選美宗旨，藉由選美活動創造更美好的人事物，用美的事物振興觀光、溫暖人心，傳遞更多的愛與關懷，將臺灣的美與正能量推向世界。

第32屆亞洲小姐台灣賽區競選目前已在官網上受理報名，只要是年滿16-30歲，未婚未育、淨身高163cm以上有自信的女性朋友均可報名參加，10月31日報名截止，歡迎踴躍報名。臺灣賽區預計於11月將進行決賽。

本屆台灣勝出的冠軍將可獲得的獎項包括了各項奬品、皇冠配飾、醫美尖端課程，特別的是可擔任「東方魅麗有機保養品牌」、「深圳最具規模的千羽醫美醫院」的品牌代言人及兩岸其他企業的品牌代言活動，可說是名利雙收，還有機會獲得亞洲衛視培訓，如進到亞洲小姐大中華區決賽，更可獲得亞視的經紀約，並參加12月間全球總決賽爭奪冠軍，全球總冠軍可獲得價值2500萬日元位於「日本沖繩」私人海灘別墅一套。

(中時 )