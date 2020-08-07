▲97歲的陳新發為善不欲人知，成為子女表率，榮獲高雄市第46屆模範父親。（林雅惠攝）

明天是父親節，高市有不少默默付出的父親，7日接受模範父親表揚，其中楠梓區97歲的陳新發，年輕時以微薄薪資奉養雙親及養家外，還常救濟貧窮，做人處事成為子女標竿，榮獲今年度模範父親的榮耀。

陳新發大兒子表示，父親18歲考進鐵道局，以微薄薪資奉養雙親及支應弟妹生活開銷外，婚後更努力工作供7名子女升學，承擔及刻苦的父親，常以過來人角色，鼓勵困境中的人要能保持樂觀、努力向上的心。

他說，父親樂善好義，曾幫助沒錢的病人就醫，也常救濟物資給弱勢民眾、孤兒院等，常有報恩人為了答謝找上門，家人才知父親為善不欲人知的行為，年邁父親可說是做子女的最佳模範。

另最年輕的56歲模範父親曾燊堯，在經商失敗又面臨夫妻離異的無奈，父兼母職，獨自扶養極重度自閉症伴隨發展遲緩外加蠶豆症的兒子，面對經濟重擔、親職教養問題，曾父勇敢一肩扛下，盡全力訓練兒子生活自理的能力，陪伴孩子探索多元興趣與長才如繪畫、木工等，培養兒子的就業實力。

歡慶一年一度父親節，高雄市代理市長楊明州7日出席第46屆模範父親表揚活動，他肯定每位模範父親的事蹟令人感動，給予不同的榜樣與教誨，並代表市府表達最誠摯的祝福與感謝。

(中時 )