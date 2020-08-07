總召「應英系」的黎光強（前排右三）希望藉由分享各國美食，讓大家更了解各地文化。（林雅惠攝）

受到全球疫情衝擊，今年暑假許多來台就讀的境外生選擇不返鄉，為此，義守大學國際及兩岸事務處特別規劃「2020義起樂活營」，安排美食料理、美食文化等系列分享活動，強化各國學生交流機會，豐富暑期生活。

剛結束在江振城主廚工作室實習的譚寧和邀請同鄉的周狄恩擔任助手，為加強客人的第一印象，他除了創意擺盤美學，更融入台灣的龍鬚菜、校園可食用花加以裝飾，精致講究。

義大校長陳振遠也熱情參與、品嘗學生料理，並祝福同學擁有充實、健康安全的暑假，享受留台期間的美好。

譚寧和說，很開心能有機會展現廚藝，讓各國同學更認識自己的家鄉；就讀應用英語學系越南籍的總召黎光強則指出，防疫期間雖不能出國旅遊，但可藉由此活動分享各國美食，如同世界之旅。

另外，國際及兩岸事務處也為境外生設計「台灣風情日」，透過客家藍染、原住民手工刺繡、中華捏麵人等體驗課程提升美學生活力，再搭配觀光華語課程、故宮南院實地參訪等，加強外國生對台灣的認識。

連續4周的樂活營活動交流熱絡，下周即將登場的是菲律賓與馬來西亞的美食文化分享，以及實用的華語課程、傳統捏麵人等手作課程，讓學生們期待無比。

(中時 )