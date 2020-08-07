父親節高雄好熱鬧！高市觀光局推出「愛河仲夏派對」歌手獻唱、文創市集；壽山動物園推免費入園，首度舉辦「日不落遊行」。交通局推搭乘「88520」特定公車可抽好禮、勞工局則在高捷美麗島站舉辦親子園遊會，用愛心幫助弱勢團體。

觀光局代理局長邱俊龍指出，本周六、日「愛河仲夏派對」有Lazy樂團、蔡哲偉、彼得先生等多組實力派街頭藝人演出，現場有行動三輪餐車等美食、文創手作市集外。另有開運市集、崛江算命一條街等為民眾解惑。

8日壽山動物園免費入園及延長開放至晚上6時30分，推出暑期同樂會「動物奇遇記」，有小朋友最喜愛的YOYO家族帶領唱唱跳跳，壓軸「日不落遊行」有吸睛動物造型花車、壽Q家族、缺席舞團、巨型小丑人等盛大列隊，吉祥物們大集合比人氣。

交通局推父親節感恩活動，8、9日搭乘「88520」諧音（88建國幹線、52、0南、0北公車路線）系列特定公車路線，拍照並回答指定留言，上傳「轉動高雄青春夢」粉絲專頁，即可抽家樂福300元禮券及個人披薩套餐。

勞工局8日父親節下午，在高捷美麗島站光之穹頂，舉辦庇護商品親子園遊會，邀請14個庇護工場攤位販售商品，民眾購買園遊券，有機會抽雀巢膠囊咖啡機、大同電鍋等好禮。

(中時 )