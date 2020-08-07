創業家兄弟（8477）旗下興櫃股松果購物（6740）7日公布上半年營運表現，上半年交易額（GMV）達14.09億元，營收達1.95億元，較去年同期成長62％。稅後淨利達2,213萬元，年增率達317％，上半年每股盈餘1.4元，優於去年同期的0.37元，整體表現皆維持高檔表現。

松果購物表示，松果以行動端體驗為核心，上半年主要聚焦AI與大數據分析應用，藉由消費者瀏覽軌跡、社群行為及交易選品等資料量，來優化個人推薦模式，同時大化每一次接觸的影響，有效達成的購買召回率達40％，並刺激行動端業績年增達57.8％。

此外，松果也表示，宅經濟催生消費行為轉移線上，進一步帶動自煮烹調﹑日常民生﹑生活娛樂皆年成長超過95％。其三，掌握上半年各種「促銷商機」，如女王節﹑年中慶﹑母親節、振興消費潮，推升整體訂單量年增71％，進一步帶動上半年營收達62％成長。

松果購物董事長郭家齊表示，松果購物於7月底提前落實100萬的SKU數目標，以海量商品深入挖掘，帶動長尾特性商品，搭載消費越發多樣化的需求趨勢，開拓更龐大的潛在商機，在滿足消費者一站購足的需求，同時讓流量展現最大效益。

迎戰下半年，松果購物表示，將持續優化廣告投放效率，以CRM深度解析並打造精準行銷漏斗，擴大品牌的消費分層及分眾商機。此外，松果也將善用行動端優勢，每日推出「爆品強搶」，網羅市場最低價的熱銷商品搶攻滑商機，可望在商品力及價格力的雙優勢加持下，堆疊推升下半年電商連波的大型促銷活動整體交易買氣，為營運帶來強勁挹注。

(工商 )