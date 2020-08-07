特力（2908）7日發佈7月合併營收為新台幣34億2千萬元，與去年同期營業額比較增加1.2%。綜觀營收結構，七月份貿易營收為新台幣20億元，占整體營收比重59%；零售營收為新台幣13億5千萬元，占整體營收比重40%。

貿易事業體七月份合併營收為新台幣20億元，較去年同期成長8.3%；一至七月累計合併營收為129億2千萬元，較去年同期成長11.2%，單月及累計營收雙雙成長，顯示出貨動能表現依舊暢；接下來歐美國家即將入零售旺季，西洋感恩節與聖誕節將創造強勁的消費需求，將催化歐美零售商備貨力道以面對各式節慶的需求，可望持續帶動貿易之出貨成長動能。

而台灣零售事業體七月份合併收為新台幣13億3千萬元，較去同期增加3.5%。新冠疫情後，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態及搭配政府振興三倍券方案，帶動本月線上及實體雙通路之銷售成長動能。

特力指出，自疫情爆發以來，實體通路配合政府防疫政策與管理規範執行成效顯著，這些改變已確實產生深化並落實到門店的日常管理與防疫服務意識中，以應付未來可能的疫情風險。接下來隨著振興三倍券方案及中秋節活動檔期推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路業績，讓雙通路銷售力道持續穩定成長。

(工商 )