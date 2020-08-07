日本前首相森喜朗將於8月9日率日本國會跨黨派議員，來台向李前總統追思哀悼，總統府發言人張惇涵今表示，總統府對此表達衷心感謝之意；為降低對民眾影響，森前首相一行將於當日下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李前總統表達追思哀悼。

張惇涵強調，也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，在符合我國防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

張惇涵表示，森前首相一直是臺灣堅定的重要友人，此次率日本跨黨派議員來台，表示李前總統推動台灣民主成就深獲國際肯定，同時也彰顯台日緊密友好的情誼，相信台日間交流也將日益深化，未來兩國也會在防疫等實質工作上加強合作，共同為維持區域穩定繁榮發展而持續努力。

張惇涵說，感謝森前首相一行配合我國防疫相關規範，也呼籲，當天欲前往臺北賓館向李前總統致意民眾，能夠盡量提早進場，於下午5時前盡速離場，如有造成不便，敬請見諒。

(中時 )