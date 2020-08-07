社群媒體巨擘臉書6日宣布，旗下的IG推出自家版本的TikTok，命名IG Reels，用戶可在平台上分享短片。消息公布後，臉書股價6日一路飆上新高，大漲逾6％，收在265.28美元，持有臉書13％股份的創辦人兼CEO祖克柏，身價也首度突破1千億美元大關！

千億美元富豪俱樂部先前僅有兩名成員─亞馬遜執行長貝佐斯、微軟創辦人蓋茲。現年僅36歲的祖克柏，是3人中最年輕的一位。

新冠肺炎疫情在全球爆發，各國為防疫紛紛祭出封鎖和宅在家等措施，連帶帶動

大眾轉向網路，也讓蘋果、亞馬遜、谷歌與臉書等科技業者股價一飛衝天，祖克柏等科技企業富豪的身價扶搖直上。今年以來，祖克柏的身價暴增約220億美元，貝佐斯更因網購需求飆升，一口氣進帳超過750億美元。

另外，蘋果的市值也有機會在7日一舉突破2兆美元，這將是美國史上第一家達成此里程碑的企業。

(中時 )