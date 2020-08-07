在香菇王集團、第一名店董事長王義郎號召帶領下，來自北部近50位醫界企業界人士，到彰化縣埔心鄉參加友善集落小農體驗營，透過一日農村輕旅行，品嘗美味風味餐和有機無毒蔬果農產，與有理念的友善小農們面對面。（謝瓊雲攝）

農民們拿出最優質的蔬果農產品，埔心鄉長張乘瑜則化身一日導遊領隊，全程陪同、導覽解說，更身兼「叫賣哥」，成為農民們的最佳推銷員，讓貴婦們士吃個夠、買個夠，個個滿載而歸。（謝瓊雲攝）

埔心鄉最具特色的金蜜芒果，風味獨特口感Ｑ彈，今年已近產季尾聲。農民保留最後一批優質農產迎接北部南下的貴客。（謝瓊雲攝）

埔心鄉青農陳勝得(中)種植的紅肉、白肉火龍果，果肉多汁甜度高，果皮光滑又帶光澤，是每年評鑑的常勝軍，也特別拿出壓箱寶參加小農體驗營的貴婦們品嘗。（謝瓊雲攝）

農民們拿出最優質的蔬果農產品，埔心鄉長張乘瑜則化身一日導遊領隊，全程陪同、導覽解說，更身兼「叫賣哥」，成為農民們的最佳推銷員，讓貴婦們士吃個夠、買個夠，個個滿載而歸。（謝瓊雲攝）

醫師娘貴婦團，一日農村小旅行。近50名北部醫界、企業界人士，7日在台灣88工商協進會前理事長、香菇王集團董事長王義郎帶領下至彰化埔心鄉採果、品嘗農村美食，鄉長張乘瑜化身一日導遊和「叫賣哥」、全程陪同導覽，讓每位遊客都滿載而歸。

一行人從台北市南京東路第一名店集合、搭乘遊覽車南下，先參訪霧峰林家花園後，直驅埔心鄉享用健康蔬果大餐、和特色風味農家菜，並搭配溪州鄉有機越光米，品嘗紅龍果、蜜芭樂、金蜜芒果和葡萄酒等在地優質農特產，下午再參訪黃三元故居、埔心南昌堂、霖鳳宮和羅厝百年天主教堂等景點。

張乘瑜表示，埔心鄉內有評鑑第一的火龍果大王、路葡萄酒莊、乙木羊農牧、寶島蜜拔，和產季接近尾聲的嚴選金蜜芒果，都是最優質的農特產品，希望讓這次參與友善集落小農體驗營的北部嘉賓，都能感受到農村的美景、美食，和滿滿的人情味。

65歲王義郎說，他開設連鎖超市販售日本進口優質食材，近年更熱衷於開發本土優質農特產品與食材，盼讓更多北部主婦能買到中南部優質小農的有機、無毒農產，而小農體驗營則能與生產者面對面，從體驗中認識農業、接觸農業，感受農村風情，以實際行動支持友善農業，讓農村永續發展。

(中時 )