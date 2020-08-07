醫師娘貴婦團，一日農村小旅行。近50名北部醫界、企業界人士，7日在台灣88工商協進會前理事長、香菇王集團董事長王義郎帶領下至彰化埔心鄉採果、品嘗農村美食，鄉長張乘瑜化身一日導遊和「叫賣哥」、全程陪同導覽，讓每位遊客都滿載而歸。
一行人從台北市南京東路第一名店集合、搭乘遊覽車南下，先參訪霧峰林家花園後，直驅埔心鄉享用健康蔬果大餐、和特色風味農家菜，並搭配溪州鄉有機越光米，品嘗紅龍果、蜜芭樂、金蜜芒果和葡萄酒等在地優質農特產，下午再參訪黃三元故居、埔心南昌堂、霖鳳宮和羅厝百年天主教堂等景點。
張乘瑜表示，埔心鄉內有評鑑第一的火龍果大王、路葡萄酒莊、乙木羊農牧、寶島蜜拔，和產季接近尾聲的嚴選金蜜芒果，都是最優質的農特產品，希望讓這次參與友善集落小農體驗營的北部嘉賓，都能感受到農村的美景、美食，和滿滿的人情味。
65歲王義郎說，他開設連鎖超市販售日本進口優質食材，近年更熱衷於開發本土優質農特產品與食材，盼讓更多北部主婦能買到中南部優質小農的有機、無毒農產，而小農體驗營則能與生產者面對面，從體驗中認識農業、接觸農業，感受農村風情，以實際行動支持友善農業，讓農村永續發展。
(中時 )
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