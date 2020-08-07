美國衛生部長艾薩（Alex Azar）預定9日訪台，將是台美斷交以來，訪問台灣的最高層級內閣官員，加上艾薩代表團成員入境不必居家檢疫14天。引發大陸極度不滿，陸媒環球時報總編輯胡錫進消遣指出，現在最歡迎美國旅行團的大概是台灣，連島內防疫安全都不顧了。

胡錫進在微博貼文指出：美國新冠肺炎疫情形勢極其嚴峻。但就在此時，美國國務院取消了美國公民的全球旅行警告，而改為對一些具體國家的國別旅行警告。

胡錫進批評表示，美國現在就應該主動控制對外輸送旅行者。現在連它的盟友英國都對來自美國的人實行14天隔離制度，澳大利亞外長、防長訪美後，回國自行隔離14天。美國此時開放向疫情低風險國家和地區的旅行，這不等於是害那些地方嗎？

現在最歡迎美國訪問團的大概是台灣。美衛生部長阿扎9日將率團抵達台灣，台當局已經宣布該代表團成員到台灣後不用隔離。為了台美關係，民進黨當局真是很拼啊，連島內的防疫安全都不顧了。

(中時新聞網)