汪冠瑋也到場悼念。（吳松翰攝）

59歲「東區羅姊」羅霈穎3日逝世，好友于美人跟邱瓈寬偕羅霈穎大哥羅青協辦後事，據悉今晚（7日）6點在二殯舉行引魂，設靈於台北市民權東路二段的冬瓜行旅，隨後進行頭七儀式。 製作人汪冠瑋也到場悼念。

殯葬業者在今下午擺出羅霈穎追思會場看版，上頭已擺放好簽名簿，照片和遺照為同一張，出自羅霈穎臉書，畫面內羅霈穎身穿亮黃色上衣，臉上笑容可掬。可惜親友及粉絲再也看不見這美麗容顏，據悉，這也是她生前最愛的一張照片。于美人對於好友後事進度，僅表示靈堂一設好就對外公布。

(中時 )