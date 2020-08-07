羅霈穎追思會場曝光 製作人汪冠瑋悼念 18:272020/08/07 中時 李映萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅霈穎追思會場曝光。（吳松翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汪冠瑋也到場悼念。（吳松翰攝） 59歲「東區羅姊」羅霈穎3日逝世，好友于美人跟邱瓈寬偕羅霈穎大哥羅青協辦後事，據悉今晚（7日）6點在二殯舉行引魂，設靈於台北市民權東路二段的冬瓜行旅，隨後進行頭七儀式。 製作人汪冠瑋也到場悼念。 殯葬業者在今下午擺出羅霈穎追思會場看版，上頭已擺放好簽名簿，照片和遺照為同一張，出自羅霈穎臉書，畫面內羅霈穎身穿亮黃色上衣，臉上笑容可掬。可惜親友及粉絲再也看不見這美麗容顏，據悉，這也是她生前最愛的一張照片。于美人對於好友後事進度，僅表示靈堂一設好就對外公布。 (中時 ) #于美人 #東區羅姊 #羅霈穎 #汪冠瑋 # 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅霈穎驟逝明頭七 靈堂風格4字超符合她 20:002020/08/06 娛樂 罕見天文凶象全聚、眾星殞落 命理師：苦日子還須慎防到2021年6月 16:252020/08/07 生活 娛樂最勁爆》米可白離婚原因曝光 米可白曝昔討厭老公 澎恰恰欠債借不到錢 潘瑋柏妻美艷照外流 11:172020/08/07 娛樂 羅霈穎猝逝 許常德吐身邊多「獨居出事」點出4救援關鍵 09:212020/08/06 娛樂 羅霈穎長眠地可能相伴豬哥亮 04:102020/08/07 娛樂新聞 《三十而已》「最強小三」曾被羅志祥欽點 清純自拍曝水蛇腰 11:452020/08/07 星光 上康熙羅霈穎誇海口「活到100歲」 驚見劉真同台網淚憶 11:362020/08/07 娛樂 62歲名嘴離婚沒朋友 就怕「孤獨死」悄悄安排自救計畫 12:102020/08/06 娛樂 澎恰恰拍電影拍到破產 許傑輝有感：重拍一場燒40萬 17:002020/08/07 娛樂 坦言欣賞羅霈穎快人快語 苦苓曝生前6大經典名言 21:002020/08/06 娛樂 娛樂熱門新聞 上康熙羅霈穎誇海口「活到100歲」 驚見劉真同台網淚憶 - 娛樂 米可白：我實在太討厭他了 揭尾牙大王當年這樣追到她 - 娛樂 米可白秘密離婚1年才公開！真正原因曝光 - 娛樂 米可白豪門婚6年無子 昔曝「主動求歡」被拒 - 娛樂 米可白尪國中畢業年賺4億 台灣唯二跳級上世界頂尖大學 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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