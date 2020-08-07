位於高雄三民區一間按摩養生館，因為上個月發生消費糾紛，警方到場處理時發現店內暗中從事性交易，跟監調查一段時間後，本月5日突襲按摩養生館，活逮14名正在買春的客人、小姐，其中一名75歲男客剛完事被抓包，還是用政府發放的振興券付款。

警方逐層搜索按摩養生館，過程不斷聽到男女恩愛的激情聲，敲其中一間房間門時，一名穿爆乳裝的小姐來應門，床上躺著剛「被服務完」的男客，看到警方突襲非常驚嚇，還有業者看到警方上門，情急之下將所有保險套丟出窗外、散落一地。

警方共逮捕7男7女，查獲振興劵3900元、17萬現金、還有150個保險套，尤其一名75歲姓男客，剛結束1600元的半套服務，愛好爆乳裝小姐，讓警方印象深刻，不得不佩服他性能力。

根據了解，該按摩養生館多次被警方查獲取締，其中2次還勒令歇業，但沒多久同地點又會另起爐灶，通常會使用旅館、按摩店的名義，提供男客專用的LINE群組進行預約，暗中從事性交易謀取不法獲利。

(中時新聞網)