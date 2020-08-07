超夯鐵窗牌月餅又來了！彰化監獄4年前開設烘焙工場教收容人做月餅，隔年一推出就大受好評，去年締造百萬業績，今年除了經典蛋黃酥、小月餅和綠豆椪外，還鎖定女性族群推出素食紅豆椪新口味，17日才開放訂購，但機關訂單已經逾3000顆，12日將開爐提前製作首批中秋月餅。
彰化監獄儒林工坊近年培訓收容人製作許多熱賣產品，從蕎麥麵條、苦茶油到手工皂，皆以真材實料著稱；2016年起開設烘焙班，2017年正式對外販售，推出綠豆椪、蛋黃酥後隨即造成轟動，想訂購還不一定訂得到。
今年除了經典蛋黃酥、小月餅之外，更鎖定女性消費者族群，研發推出新口味的素食紅豆椪；今年更增購烤箱，每天最高產能4000顆，17日起開放一般民眾訂購，採預購制、額滿為止，並有12入、6入裝禮盒組供選擇，可使用三倍券消費。
典獄長黃坤前表示，今年中秋節月餅，儒林工坊技訓練班師生觀察到，多數民眾較少吃到紅豆椪，在飯店主廚配方的「古早味綠豆椪」及「經典蛋黃酥」之外；因此特別研發內餡吃得到紅豆顆粒感的「紅豆椪」，所內同仁試吃都感到驚艷，另有小巧爽口的「小月餅」，既滿足味蕾，又不會造成身體負擔。
(中時 )
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