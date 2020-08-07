彰化監獄儒林工坊近近年中秋節前夕都締造百萬業績的彰化監獄鐵窗牌月餅，今年17日起開放民眾訂購，共有綠豆椪、蛋黃酥、小月餅和新研發的紅豆椪口味。（謝瓊雲攝）年開設烘焙工場，教受訓人製作月餅，3年前開始對外販售，年年造成轟動，熱烈詢問，想吃還不一定訂得到。（謝瓊雲攝）

近年中秋節前夕都締造百萬業績的彰化監獄鐵窗牌月餅，今年17日起開放民眾訂購，共有綠豆椪、蛋黃酥、小月餅和新研發的紅豆椪口味。（謝瓊雲攝）

彰化監獄儒林工坊近年開設烘焙工場，教受訓人製作月餅，3年前開始對外販售，年年造成轟動，熱烈詢問，想吃還不一定訂得到。（謝瓊雲攝）

彰化監獄鐵窗牌月餅，將於17日起開放民眾預購。（彰監提供／謝瓊雲彰化傳真）

超夯鐵窗牌月餅又來了！彰化監獄4年前開設烘焙工場教收容人做月餅，隔年一推出就大受好評，去年締造百萬業績，今年除了經典蛋黃酥、小月餅和綠豆椪外，還鎖定女性族群推出素食紅豆椪新口味，17日才開放訂購，但機關訂單已經逾3000顆，12日將開爐提前製作首批中秋月餅。

彰化監獄儒林工坊近年培訓收容人製作許多熱賣產品，從蕎麥麵條、苦茶油到手工皂，皆以真材實料著稱；2016年起開設烘焙班，2017年正式對外販售，推出綠豆椪、蛋黃酥後隨即造成轟動，想訂購還不一定訂得到。

今年除了經典蛋黃酥、小月餅之外，更鎖定女性消費者族群，研發推出新口味的素食紅豆椪；今年更增購烤箱，每天最高產能4000顆，17日起開放一般民眾訂購，採預購制、額滿為止，並有12入、6入裝禮盒組供選擇，可使用三倍券消費。

典獄長黃坤前表示，今年中秋節月餅，儒林工坊技訓練班師生觀察到，多數民眾較少吃到紅豆椪，在飯店主廚配方的「古早味綠豆椪」及「經典蛋黃酥」之外；因此特別研發內餡吃得到紅豆顆粒感的「紅豆椪」，所內同仁試吃都感到驚艷，另有小巧爽口的「小月餅」，既滿足味蕾，又不會造成身體負擔。

(中時 )