蕭敬騰（老蕭）熱心公益、孝順雙親廣為人知，今（8日）父親節是蕭家人團圓的日子，除了照慣例相聚吃飯，可愛的蕭爸還幽默許願想喝兒子日前開幕飲料店「署茗職茶」的茶，老蕭聽聞笑回：「天天都可以喝啊。」老蕭透露今年包6位數大紅包給爸爸，歡度節日。

老蕭日前接受專訪，提及父親節，老蕭分享自己對於男孩與男人的區別：「男孩，自由奔放沒有包袱，直觀地看待事情；男人，則會多思考、想得多一點、遠一點。」他認為男人要有能力、有肩膀，要扛得起家庭、負得起責任，任何專注投入於某件事的男性，就是最性感、最有魅力的。

好奇如他有肩膀、有責任感的男性，會喜歡什麼類型的另一半？老蕭直言，自信並保持適度神秘的女性最美，「任何層面的情感，不論家庭、愛情、友情都得多愛自己，才有機會讓別人愛妳，不要等別人愛不愛妳，才決定要不要愛自己」。老蕭出道10多年一直處於忙碌狀態，因新冠肺炎疫情讓他重新審視人生各種面向，「在等待世界恢復的時間，毋需急迫」。

老蕭日前受訪提及自己欣賞的女性類型。（MilkX Taiwan提供）

老蕭日前受訪提及自己欣賞的女性類型。（MilkX Taiwan提供）

(中時 )