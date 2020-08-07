曾是平鎮高中青棒隊王牌投手、U23中華隊國手的張竣凱以自主培訓方式進入統一獅隊，今（7）日首度隨隊練球，一度球速滑落剩下128公里的張竣凱希望從職棒再出發，找回往日高中時期的黃金戰力！

張竣凱說，今天與一軍練球是想了解一軍的作息與練球狀況。獅隊總教練林岳平表示，張竣凱練球看起來還不錯，期待他回到高中的身手，找回以往的實力。

獅隊對張竣凱有期待，可是新人選秀會為何不選？林岳平指出，當時球探評估中，他的能力下滑，現況能力中有人比他好，但是期待他有好的素質，有空間讓他訓練、出賽機會，培養他找回高中很好的投球能力。

張竣凱說，在選秀落選後，他希望以自主培訓進入職棒，因為進來職棒可以給自己很大的挑戰，如果留在業餘打得好、還是要再進行選秀，所以這個機會就先進來了。

張竣凱在大學1年級下學期調整投球動作，他說，每個比賽很近、加上調整方式沒有拿捏好，讓自己投球低潮維持很久。到了大3下學期，覺得高中時期下盤、出力等動作可以做得更好，所以進行微調。

因而，張竣凱在大三慢慢摸索、找教練討論，找到之前的感覺，原本投球低潮的球速掉到128公里，與以前最快148公里有落差，他說，當時挫折感大，信心從百分百狀況下，每投了1場下降5％，一直往下流失。

張竣凱的目標是可以先在二軍穩定出賽，把自己分內可以做到的事情，一天天修正進步，如果有上一軍比賽的契機，自己想要好好表現。

(中時 )