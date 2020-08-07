「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，歡迎用路人參觀。（陳淑娥攝）

「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，歡迎用路人參觀。（陳淑娥攝）

交通部次長陳彥伯於開幕式致詞。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

高公局局長趙興華與清水服務區及東山服務區5G視訊連線。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

次長陳彥伯視察泰安服務區攝影展展場。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

現場來賓於開幕式進行大合照。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

清水服務區同步啟動。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

東山服務區2樓展場同步啟動。（高公局提供／陳淑娥台中傳真）

今年是交通部高速公路局成立50周年，7日特別在泰安、清水及東山服務區同步展出「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展，100多張從未發表過的高速公路興建歷程珍貴照片。高公局指出，希望透過三地攝影展，不僅讓大家看見台灣高速公路50年來轉變歷程，更藉此關照台灣環境生態、傳遞永續價值。

「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展7日下午在泰安服務區舉行開幕儀式，交通部次長陳彥伯表示，攝影展在3個服務區同步舉辦，更能讓台灣各地用路人同步馳騁在有溫度的文字及影像裡，穿越時空迴廊體會國道興建的辛酸。

高公局指出，導演齊柏林曾於1990年至2011年間任職原交通部國工局，就此展開近21年用生命記錄國道歷史的艱辛旅程，齊柏林創下以直升機空拍國內工程的先例，記錄台灣高速公路從無到有的點點滴滴、難能可貴的歷史進程照片，讓國道建設的每一個重要階段與成果都得以永續保存。

「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展在暑假期間開展，遊客可一窺半個世紀以來，台灣高速公路是如何從原本單線貫連南北的中山高速公路，發展為9條路線縱橫交織、總長度超過1000公里便捷路網，同時也細細感受投入國道建設的參與者是如何為台灣這片土地留下心血結晶。

陳彥伯指出，齊柏林所留下的每一張國道興建前後對照的照片，都讓國人得以重新思索如何在環境保護與經濟發展間求取平衡，型塑建設與生態並存共榮的永續價值。

高公局表示，齊柏林留下來的每一幀珍貴底片，高公局逐一數位掃描存檔後，重新整理、策展，終於得以重現在國人眼前。繼去年10月關西服務區及12月蘇澳服務區（持續展出中）展出後，獲廣大用路人的迴響並給予肯定。

此次「國道‧綠廊道—從齊柏林看見國道建設」攝影展則於泰安、清水及東山服務區三地同時開展，除了包括工程淬煉．紮根築夢展區；光影定格．壯闊綺麗展區；福爾摩莎．生態永續展區及大事記年表等4個展區，展場中特別導入時間跨度的歷史對照表，呈現國道興建中、完工後的不同樣貌，藉由齊柏林導演從空中鳥瞰視角，帶著大家穿越時空隧道。

高公局指出，泰安服務區經營契約期滿，經營廠商統一超商公司以「山暖花開 幸福泰安」為主軸特色的投資計畫取得經營權，是國道首例以ROT案(整建、營運、移轉)的招商案，於2019年5月底完成區站主體裝修工程，2020年8月前完成北站增建建物，塑造彩虹城堡樂園之建築外觀風格，並引進連鎖茶飲品牌-翰林茶館，提供用路人新的美食、茶飲選擇，另於2樓平台打造「以花為冠、以天為幕」的休憩與表演空間，歡迎國人多加利用。

(中時 )