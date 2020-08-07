國道3號增設大鶯豐德交流道可行性研究7日獲得行政院國家發展委員會支持，同意修正可行性研究內容後報行政院核定，經費由中央與地方支應，後續由交通部高速公路局規畫設計及取得用地。

鶯豐德交流道計畫地方期盼已久，規畫設在國道3號56公里附近，增設聯絡道於八德區豐德路與大溪區大鶯路，經過修正可行性研究後，獲得國發會同意。桃園市長鄭文燦表示，該交流道以雙苜蓿葉型惟方案，總經費為54.35億元，其中包含用地11.14億元，順道改善當地淹水問題。

交通局長劉慶豐則說，大鶯豐德交流道不僅可改善大湳交流道周邊易壅塞問題，也可減緩大溪武嶺橋假日塞車問題，未來民眾也可以縮短台北往返八德、大溪距離，分散國3大溪交流道、國2大湳交流道交通壅塞問題。

劉慶豐說，大鶯豐德交流道後續由高公局規畫設計，將持續協助用地取得，以加速環差、都市計畫、工程發包進度。

大鶯豐德交流道獲得國發會同意，地方也相當高興。市議員呂林小鳳表示，八德新進人口，不少都在雙北通勤，若大鶯豐德交流道啟用，將可以舒緩車輛一窩蜂往大湳交流道的狀況，解決和平路、興豐路塞車問題。她說，這效用比設立公車路線還大，八德的交通可以獲得重大改善。

(中時 )