全球籠罩在第二波疫情中，美國及巴西從未降溫，而日本、香港、菲律賓單日確診人數創新高，台灣則有五月份入境的比利時人確診，究竟是外來或是本土案例，還未定論；另一方面，前副總統陳建仁提醒民眾要備妥三個月口罩庫存量，對於正在鼓勵消費的政府可能又不知如何提醒民眾。

過去一段時間，電子相關產品出口暢旺，主要是受疫情獲得相當程度控制，產銷順利；若是出現幾乎三個月未見的本土案例，那麼市場信心的確會受影響，尤其是內需部分。而世衛組織現階段也束手無策，等待疫苗出現，時間可能拖長至半年到一年。在這種氛圍下一旦有本土案例，在指數相對高檔下，的確容易受影響。

所幸護國神山台積電提前拉回，以目前價位約是反映當初英特爾承認製程落後時，台積電約溢價十％位置，這種情況的確存在，所以應具有較大支撐，也就是台積電在四○○至四二○元支撐應強。而台積電總市值還是名列全球科技業前十強中，所以ＰＥ二○倍應無問題，短線整理就是等待日ＫＤ值下降。

澳盛：Ｑ２是景氣谷底

台積電與美國科技股連線，美國近期科技股很強，蘋果、臉書、微軟、高通、Skyworks、AMD、輝達等，股價都有創新高走勢。尤其蘋果計畫一分為四，股價先大漲一成後，再上漲，總市值已達一．九一兆美元，超過沙美石油，轉眼間就要挑戰二兆美元。現階段微軟總市值達一．六四兆美元，亞馬遜一．五六兆美元，谷歌也上一兆美元，輝達挑戰二七五○億美元，即將超越三星，加上大力在台積電投片的AMD股價表現強勢，美國科技業這次以網路、手機軟硬體、ＡＩ、ＰＣ處理器相關股主攻，科技趨勢相當明顯，並無泡沫化危機，只不過全球ＥＴＦ資金有志一同搶進，股價或許有點漲過頭，但是只要月線不破都是強勢。

同樣情形也發生在那斯達克及費半身上，美中爭霸口味越來越重，無論在軍事或科技乃至疫苗。維持美國科技股的高姿態強勢，就是壓制中國的方案之一，所以那指及半導體股的強勢是美國政策所在，這次從低點上來幾乎未見明顯回檔；中國的深圳中小型股市，也是相當強勢，比傳產、金融股為主的上證指數姿態高，距離近五年高點也不遠。

金融及傳產製造業因疫情影響，道瓊走勢就較弱勢；標普則被科技大型股帶起來也創歷史新高。三大指數只要在月線之上，多頭走勢向上不變，只是走走停停。

台灣因為先前疫情控制得宜，電子訂單相當踴躍，最近對於今年經濟成長率估測，澳盛銀行在所有外商銀行中，最早提出一．六％的估值，同時維持各家的最高值。澳盛銀認為主要是台灣半導體產業在疫情期間表現太好，至於全年經濟成長率估值則暫時維持一．六％不變。且澳盛銀團隊分析，第二季可視為台灣景氣的谷底，有些活動已有觸底跡象，六月開始產業也有復甦徵兆，如六月主要製造業ＰＭＩ增長至四六．二，工業生產同比增長七．三％；六月出口訂單升至近兩年最高水平，同比增長六．五％，這些應歸功於台灣科技產業的出口表現。

電子業轉單不斷，基本面主管機關都說是有基之彈；金管會主委黃天牧首度表示，當沖降稅明年底屆滿後，金管會希望能再延長，也會提早與財政部溝通。同時對上市櫃ＩＰＯ條件同步放寬，政策上十分做多。

矽智財族群獲利出色

台灣有台積電護住指數，近期各族群輪動，日前雖見外資一度大賣三○四億元、下跌一五一點，跌破十日線，但隔日馬上又大漲站上五日及十日線，顯見多方控盤相當積極，若以均線來看，從四月中旬指數站上月線後，指數一路碎步盤堅，月線一直是強大支撐所在，未見跌破過，目前月線已上升至一二三八○點。在日ＫＤ值拉回修正下，指數還能維持高姿態屬強勢，特別是台股一度出現三四八九億元歷史天量，拉回量降至二四○○億元以下，指數則維持在十日線之上，成交量能放能縮是多頭走勢最重要表徵，透過類股輪動，的確有利推升再創歷史新高點。

過去一周最大功臣就是聯電，股價與台積電一起大漲後出現長黑 Ｋ線拉回，但隨即量縮攻過高點，技術面上十日線不破都是強勢。聯電代表是低價獲利提升股，以此來看面板近兩個月連月漲價，對於友達、群創、彩晶具有示範作用。尤其法人預估友達及群創上半年雖仍虧損，下半年有機會轉盈，而友達每股淨值在十七．八元，又與晶電合作發展Mini LED次世代顯示器，在蘋果提攜下，有機會取代OLED，友達將隆達與晶電合併組成新公司，策略上是對的，股價已率先回到票面，營收業績加持以及低基期，有機會盤堅，外資正重兵部署。最低價的彩晶，股價相對漲幅較低，首季只小虧，短線在面板景氣回春下，有機會強勢補漲。

半導體近一年來從台積電開始，打入世界盃，台灣具有從上中下游一條鞭優勢，尤其是ＩＣ設計，這次聯發科在５Ｇ手機晶片力抗高通，法說會相當正面，就像台積電一樣，外資幾乎全面調升評等上看千元，單日成交金額都能超過百億元，是各方人馬都可以操作個股；其實台灣具有競爭力的ＩＣ設計個股，這次股價大多能創新高，例如以驅動ＩＣ的聯詠，過去每年幾乎都可賺一個股本上下，預估上半年ＥＰＳ將接近八元，股價就創歷史新高，但ＰＥ還是不高，走勢似乎未結束；無線通訊ＩＣ的瑞昱則是回檔有限後就再創歷史新高，以WiFi 6逐漸走向標配下。全年ＥＰＳ有機會挑戰十六元，股價也推升至四百元以上，ＰＥ逐漸被提升；又像是電源管理的致新，第一季ＥＰＳ二．七二元、第二季營收又季增約六％，上半年ＥＰＳ預估接近五．三元，全年有機會挑戰一個股本，股價ＰＥ不到十六倍。又如MOEFET的杰力，上半年ＥＰＳ就達四．二六元，第二季營益率從前季的十九．八五％跳升至二二．四一％，單季ＥＰＳ達二．四七元，創近八季新高，全年至少ＥＰＳ接近九元，股價不到一二五元，也算便宜。

當然近期股價表現最強算是矽智財族群，包括世芯ＫＹ、創意、力旺、M31、立積等。立積首季ＥＰＳ○．六九元，第二季跳升至二．九五元，上半年ＥＰＳ三．六一元已超過近八年每年ＥＰＳ；世芯維持每個月ＥＰＳ約一．一元，上半年ＥＰＳ接近六元，全年上看十五元，股價都拉高ＰＥ至三○倍以上，也拉動力旺及創意ＰＥ。該族群可以說是ＩＣ設計股指標。還有靜待八月十一日除息一元的超級股愛普，可注意除息後動作。

ＰＣＢ部分則是ＩＣ載板相關的南電、景碩、欣興最受矚目，也是法人最愛之一，尤其在ＡＢＦ傳出明年仍將供不應求，包括賽靈思等都出現追單，預估ＥＰＳ都被提高，例如南電明年ＥＰＳ上看一個股本、欣興將挑戰六元，股價都順勢創新高，只要股價維持在十日線之上，多頭格局不變。

風電股逐漸轉向多頭

Mini LED廠晶電這次領先創新高，是產業趨勢所在。系統整合方面，是政策發展方向，同時第二季繳出好成績的零壹，表現驚艷，單季ＥＰＳ一．一四元，創近八季新高，上半年ＥＰＳ為一．八四元，預估全年將挑戰四．九元，將是近八年最高，ＥＰＳ從二○一七年的一．六元逐年成長，到今年將翻倍相當不容易，目前ＰＥ僅有十二倍左右，值得逢低承接。另一檔獲利大不如零壹的安碁資訊，有宏碁集團加持，股價一度超過二○○元。其實像是敦陽科、大塚、精誠獲利都相當不錯。

至於綠能相關的包括太陽能的安集、元晶、茂迪、達能、聯合再生以及風電的華城、亞力、世紀鋼、台船、上緯、中鋼構）、永冠ＫＹ、中興電，最近股價表現都相當強，主要是該族群是政策發展方向，尤其風電，正進入密集施工期；台塑集團也與豐田合作搶食風電市場，對於世紀鋼、台船、華城、永冠等都具有業績刺激力，且線型上也逐漸轉向多頭，是未來可以特別注意的族群。

至於景氣轉佳的還有房地產相關，據各地政局統計，七月買賣移轉棟數六都合計達二．三五萬棟，不僅較六月大幅增加近兩成，年增率也有二．八％，寫下近五年同期新高。六都房市交易七月表現更好，以月比來看，建物買賣移轉棟數月增十九．三％，其中台北市月增二六．五％，新北市月增十九．四％，桃園市月增二○．三％，台中市月增十一．二％，台南市持續加溫、月增十七％，高雄市也月增二三．六％。過去幾年中南部房地產普遍上漲甚至創新高價，雙北獨憔悴，但看到台北七月份移轉增長率上升居冠，顯然買盤從低基期的轉向低漲幅且高價，也就是漲勢擴散，對於仲介業信義房屋有利，第二季營益率十六．六五％，是近一年新高，單季ＥＰＳ○．四六元，低基期有利補漲。而向來強勢的冠德、國揚以及資產的南港及國產，都是高姿態。

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《先探投資週刊》第2103期

(中時新聞網)