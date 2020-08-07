高雄福誠高中國中部家政老師辛靜玫（右）將課程融入素養導向，並以「食在好味道」為題發表壁報專題，希望現代人多注重飲食，獲選南台灣教育學術研討會優良獎。（洪浩軒攝）

108新課綱已推行1年，高雄福誠高中國中部家政老師辛靜玫將課程融入素養導向，讓學生們自行訂定菜單、親自實作多道健康菜色，並以「食在好味道」為題發表壁報專題，希望現代人多注重飲食，7日獲選南台灣教育學術研討會優良獎。

現代人大多以外食為主，家中極少開伙，導致學生烹飪實作能力日益薄弱，因此辛靜玫特意設計家政自主學習課程，以最近流行的密室逃脫遊戲、YouTube等資源，結合正確飲食觀念進行闖關活動，引起學生烹飪興趣並加強實作能力，更讓學生了解營養飲食的重要性。

因為融入遊戲讓課程更加有趣，學生們也因此愛上家政烹任課，課堂上學生們除了獲得正確飲食觀念及烹飪技巧，更在實作時啟發學生在料理、處事思路，並且得知每道佳餚都是費盡千辛萬苦料理才製作完成，因此不再浪費食物。

辛靜玫表示，因應108課綱的素養導向，他們轉變了上課模式，從以往的老師教一步學生做一步的方式，改為讓學生獨自發想菜單並自行實作，老師們也從中發現許多有趣事物，令他向最深刻的是學生認為最簡單的馬鈴薯沙拉，卻因為程序錯誤不斷失敗，最後在老師的提點下完成作品，這時他們才得知，以往的烹飪教學只是幫助學生完成一道料理，並沒有實質幫助，必須經過親自動腦實驗過後，才得知問題所在，學到烹飪精髓。

辛靜玫指出，家政課其實可以很多元化，也是未來生活中相當實用的技能，學生們若更深入探討，甚至可以結合各國文化，在擺盤、餐桌禮儀都可以有不同變化，這些都是值得學生學習之處。

(中時 )