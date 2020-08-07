連認愛照都刪了。(取自微博)

天王潘瑋柏上週無預警拋震撼彈，宣布與外型亮眼的空姐女友宣云（Luna）結婚，正式終結黃金單身漢生活。未料潘瑋柏結婚喜訊，卻被前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」攪局，連累郭富城小21歲方媛也與Luna捲入「天王嫂PUA訓練營」風波。

根據微信公眾號「先生讀庫」爆料，「PUA訓練營」這種專釣上流名人的組織確實存在於北京、上海，對於旗下學員的訓練大概包含以下4步驟：整形、跟著組織一同出錢去指定地店拍奢華網紅照、人設設定完成後開始搭訕，並在時機成熟後讓對方公開告白。

Luna也因為被起底昔日社群網站照片，與其他正妹網紅從服裝、地點、姿勢到包包，都與其他網紅辣妹一模一樣，被質疑是PUA訓練營學員之一，連帶讓郭富城妻子方媛也被捲入此風波，

對於網上不斷流出她與Luna昔日合照與黑料，方媛早前就以一張寫著「謠言。遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」圖片駁斥。但奇怪的是，方媛卻被發現悄悄刪去包括當年郭富城公開認愛的牽手定情照、結婚週年慶等甜蜜點滴，原因令人好奇。

(中時新聞網)