微軟現在正在批評蘋果嚴格的開發者限制及其對雲遊戲應用的立場，iPhone製造商不允許在App Store上發佈雲遊戲應用，因為這明顯違反了它的指導方針。在一份歸屬於微軟發言人的聲明中，該公司告訴The Verge，「蘋果作為唯一一個拒絕消費者使用Xbox Game Pass等雲遊戲和遊戲訂閱服務的通用平台，獨樹一幟。」

蘋果今天早些時候闡述了其不允許微軟即將推出的xCloud和競爭性的谷歌Stadia平台等服務在App Store上存在的爭議性立場，因為該公司無法審查雲平台上提供的單個遊戲。其他一些App Store準則也禁止雲服務在iOS上存在，除非它們的設計更像遠端桌面軟體。

微軟表示，蘋果通過不公平地執行其App Store規則，剝奪了消費者這種技術的好處。它還指責蘋果不公平地對待遊戲應用，同時允許其他媒體服務在平台上存在，即使它們「包含互動內容」，這聽起來像是對Netflix包含類似文字冒險遊戲的互動節目的點贊，比如去年的《黑鏡．Bandersnatch》。

「我們對iOS版Project xCloud預覽應用的測試期已經結束。不幸的是，我們沒有辦法通過蘋果應用商店將我們的雲遊戲願景與Xbox Game Pass Ultimate帶給iOS上的玩家。」微軟發言人告訴The Verge。該公司還指稱，蘋果始終對遊戲應用區別對待，對非遊戲應用適用更寬鬆的規則，即使它們包含互動內容。

微軟繼續表示，它有興趣在iOS設備上提供xCloud和其Xbox Game Pass Ultimate訂閱。它還參考了美國視頻遊戲評級委員會ESRB和其他地區的同等機構，作為蘋果在決定是否允許雲遊戲應用上iOS時可以使用第三方內容評估的證據。但就目前來看，蘋果似乎並不願意打擦邊球。

微軟表示：「Xbox Game Pass目錄中的所有遊戲都由獨立的行業評級機構（如ESRB和地區性同等機構）進行內容評級。」微軟暗示，它認為這種審查應該是足夠的，而不是讓蘋果將自己的政策應用於每個單獨的遊戲。「我們致力於尋找一條道路，將Xbox Game Pass Ultimate的雲遊戲帶入iOS平台。」聲明繼續說道，不過鑒於目前的僵局，目前還不清楚這條道路究竟會是什麼。

以下是微軟的聲明全文：

我們的iOS版Project xCloud預覽應用的測試期已經結束。遺憾的是，我們沒有辦法通過蘋果應用商店將我們的Xbox Game Pass Ultimate雲遊戲願景帶給iOS上的玩家。蘋果作為唯一一個拒絕消費者使用Xbox Game Pass等雲遊戲和遊戲訂閱服務的通用平台，獨樹一幟。而且它一貫對遊戲應用區別對待，對非遊戲應用適用更寬鬆的規則，即使它們包含互動內容。Xbox Game Pass目錄中的所有遊戲都由獨立的行業評級機構（如ESRB和地區性同等機構）進行內容評級。我們致力於尋找一條將雲遊戲與Xbox Game Pass Ultimate帶到iOS平台的道路。我們相信，客戶應該是遊戲體驗的核心，玩家告訴我們，他們希望在任何地方玩、連接和分享，無論他們在哪裡。我們也同意這一點。

(中時新聞網)