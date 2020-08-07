股債行情大好，推升金控身價。新光金控7日公告7月單月稅後獲利63.02億元，比上個月獲利增加近5.8倍，同時新光金前7月累計稅後獲利142.53億元，晉升獲利百億元以上行列，每股稅後盈餘亦達1.12元；同時因為股債價格節節高升，新光金7月底淨值達2,484億元，創金控成立以來的新高，每股淨值達19.02元。

新光金代理發言人李超儒表示，主要是7月有大量現金股利進帳，新光人壽光是來自台股的現金股利7月就超過80億元，因此也在7月增提了40億元的外匯價格變動準備金，稅前提存後，新壽7月單月稅後獲利仍有51.89億元，累計前7月稅後獲利100.99億元，若不提存外匯準備金，則新壽前7月獲利已較去年同期成長。

新壽近年積極建置高股利、低股價波動的股票部位，每年7、8月都有不少現金股利進帳，今年因為新台幣兌美元升值，避險成本較高，新壽趁現金股利旺季，一口氣增提40億元外匯準備金，7月底餘額達48.75億元，回到安全水位之上。

同時新壽因為認列投資性不動產續後增值利益，再加上股債雙漲，7月底淨值已達1,699億元，亦是歷史新高。

新光金子公司新光銀行7月單月賺8.17億元，前7月累計稅後獲利37.68億元，比去年同期成長21.9％，李超儒表示，亦是受惠股債投資利益上揚，另一子公司元富證券7月稅後亦賺3.43億元，前7月累計稅後獲利9.16億元。

新光金7日收盤價8.15元，與每股淨值19.02元，應也是近期差距最大。

(工商 )