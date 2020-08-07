網路與手機的普及使得大眾都能成為公民科學家，扮演生態保育的新英雄。由農委會特有生物研究保育中心所建置維護的「台灣生物多樣性網絡」，是目前國內首屈一指的生態資料庫，開放資料以來，迅速累積成長，截至今年7月為止，所彙集的生物多樣性開放資料已達987萬筆，資料量邁向千萬大關。

農委會指出，其中有超過850萬筆、高達87％的資料，來自公民科學（citizen science）的貢獻，政府計畫與博物館典藏，則分別占7%與5%。公民科學家的積極參與，加快台灣生物多樣性資料成長的腳步，更是未來推動公私協力打造國家環境永續的重要基石。

農委會特生中心表示，公民科學家在生物多樣性開放資料的推動上，是一股不容忽視的動能。台灣生物多樣性網絡（TBN，Taiwan Biodiversity Network，網址https://www.tbn.org.tw/）目前由公民科學家所貢獻的資料中，參與最熱烈的生物類群包括鳥類、蛾蝶類（鱗翅目昆蟲）、植物及蛙類（兩棲類）。

以資料量來看，紀錄筆數最多的類群依序為：鳥類747萬、蛾蝶類41萬、蛙類10萬；以物種數來看，植物與蛾蝶兩類群加起來就有超過7000種紀錄。而除鳥類、爬蟲類、蛾蝶類、植物、蜘蛛與蝸牛等特定類群外，特生中心長期推動多項公民科學計畫中，也從路殺、農地生物保育等議題切入，號召民眾關注。這些政府與公民合作所匯集的大量資訊，皆可透過「臺灣生物多樣性網絡」讓資料開放與共享，社會大眾也都能以簡易搜尋方式，快速取得資料。

特生中心指出，台灣生物多樣性網絡（TBN）提供物種、時間、空間、資料集等各種搜尋條件功能，民眾可隨時下載觀測紀錄表及名錄，透過各種主題的視覺化平台，快速掌握資料概況。

此外，網絡平台也是凝聚公民科學家的大本營。特生中心持續推出的「植物調查及物候觀察」公民科學計畫，參與情況即十分熱絡，每個月上傳量排名前五名的紀錄者，平均上傳多達200筆資料，目前累計已超過4萬筆資料。特生中鼓勵大眾多關心身邊的生物與環境，只要拿起手機，拍照記錄日常的自然觀察並透過各個公民科學計畫的facebook社團或是到網頁Web App回報，所有拍照並上傳的民眾，都是公民科學家！

生物多樣性資料是保育工作的基礎，而生物資源屬於公共財，具有公益精神。特生中心表示，台灣生物多樣性網絡在國發會與農委會所推動的「國土資訊系統」與「時空資訊雲」等計畫的支持下發展至今，彙集國內外各類型的生物開放資料，提供蒐集、倉儲、流通、展示等資料服務，讓民間單位、學術界與政府等角色之間，在生態保育議題上可以更加順暢的交流與對話。

(工商 )