瑞基（4171）7月新冠試劑產能穩定，朝規劃方向生產，單月營收5,201萬元，年增154.19％，累計營收4.38億元，年增138.59％。瑞基表示，新冠試劑產能穩定，訂單佈局因應認證進度而做策略性調整，朝規劃方向生產。認證方面，月初完成GMP查廠，目前向衛福部申請正式外銷許可及製售證明中。

瑞基指出，7月22日POCKIT Central新冠病毒檢測設備及試劑產品取得台灣衛福部防疫專案核准製造之產銷及輸出許可；前後兩者產銷及輸出許可之效期與接受國家不同，瑞基因應外銷各國認證之需求，皆佈局申請。美國FDA EUA已獲通知，現已進入審核階段。

市場方面，台灣續獲外交部採購試劑；國際市場新增史瓦帝尼王國衛生局訂單。新冠之外市場，水產畜產皆較去年同期成長，中國市場7月亦回穩，較去年同期成長64％。

此外，瑞基POCKIT Central自動化核酸分析儀獲得台北生技獎國際躍進優等獎，亦積極拓展國內外業務，佈局全球市場。中東市場目前佈局當地防疫旅館之應用。

歐盟市場於正式外銷許可取得前，已與英國官方單位合作進行測試，英官方測試分為兩階段；日前第一階段已成功通過，安排進行第二階段測試中。兩階段測試若通過，將對瑞基產品進入歐洲市場大有助益。

(工商 )