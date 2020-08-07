您能想像回到家，只要坐在屬於自已的湯泉，就能遠眺七期的億萬夜景嗎？看準國人喜歡泡湯，國雄集團在擁有「台中陽明山」美譽的南屯區永春南路、推出「仰德大道」溫泉電梯別墅案，強調「戶戶有溫泉、電梯、雙車位以上」！獨棟、雙併電梯溫泉別墅案推出後，隨即吸引許多來自中科、精密園區客戶群的熱烈詢問。

國雄「仰德大道」電梯溫泉別墅案，總基地面積廣達近4,200坪，推案將分成兩期，每戶地坪30-50坪、建坪77-100坪，規劃地上4層、5房產品，一期總戶數77戶、二期29戶，還附設擁有餐廳、健身房、泡湯池、烤箱、蒸氣室等豐富設施的公設會館，每戶總價在1,988萬至3,300萬元之間，總銷金額約27億元。

國雄「仰德大道」案今（7）日在國雄集團總裁許坤仲、董事長許智翔等人主持下，歡喜熱鬧地舉辦開工動土大典。

國雄集團董事長許智翔表示，台灣人很喜歡日本泡湯的文化，國雄為此選擇素有「台中陽明山」美譽的南屯區永春南路，移植打造一座獨棟、雙併電梯溫泉別墅「仰德大道」案，「住戶未來只要在屬於自已的湯泉，就能靜靜看著七期的億萬夜景，如此享樂，夫復何求！」

國雄「仰德大道」案有著台北陽明山仰德大道離塵不離城的地理條件，以及天然湯泉、青山美景、頂級別墅聚落的相同背景！該案基地位置距離大肚山清新溫泉大飯店、熱鬧的嶺東商圈均不遠，國雄集團不惜重金開挖溫泉井、每天溫泉出水量可達150公噸。

萬群地產總經理謝坤成表示，住透天的民眾最痛的就是，「沒有電梯、沒有停車位」，而國雄「仰德大道」深知民眾的痛，規劃戶戶配備電梯、戶戶擁有兩個以上的停車位；不僅如此，戶戶還配置溫泉專用出水口，這在台中南屯區屬於特殊別墅產品，也是受到許多企業主青睞的主因。

(工商 )