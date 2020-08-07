風電工程效應顯現 世紀鋼第二季稅後年增25倍 18:402020/08/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在離岸風電工程效應顯現下，世紀鋼Q2獲利大爆發，單季稅後淨利2.42億元、年增2,588％，每股EPS為1.03元，累計稅後淨利為3.49億元、年增1,417.39％，累計每股EPS為1.58元。 世紀鋼7日傍晚公告，單季營業毛利為3.89億元，累計營業毛利6.11億元，單季營業利益為3.40億元，累計營業利益為4.75億元，單季稅前盈餘為3.12億元，累計稅前盈餘為4.48億元。 (工商 ) #世紀鋼 #單季 #效應 #顯現 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 永冠-KY7月出貨及合併營收，均創單月新高 09:172020/08/07 財經 台積電領頭半導體打世界盃 台股迎順風拚新高 19:002020/08/07 財經 《類股》疫情觸動Upgreat cycle換機潮 板卡廠業績旺 12:162020/08/07 財經 《業績-鋼鐵》世紀鋼7月營收首破7億元 年增逾3倍 10:002020/08/07 財經 晶華、漢來 力守上半年獲利 04:102020/08/07 證券．權證 熱門股－長科＊ 產能擴增股價大漲 04:102020/08/07 證券．權證 大立光、台積帶隊 高價股猛攻 04:102020/08/07 財經要聞 台代工領先陸 IC設計威脅較大 04:102020/08/07 兩岸新聞 《熱門族群》散熱7月營收紅不讓 Q3也樂觀 13:072020/08/07 財經 創見第2季EPS 0.62元 稅後淨利2.65億 09:162020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 救命疫苗快來了 川普曝時間11月3日太詭異 - 財經 這檔金融股1張配1700元！網笑不買是傻子 內行人點出關鍵嗆爆 - 財經 ARM獎落誰家？專家曝這大廠將勝出 台積電仍是最後贏家 - 財經 祖克伯挺TikTok：美國封殺它是很糟糕的惡例 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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