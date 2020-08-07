在離岸風電工程效應顯現下，世紀鋼Q2獲利大爆發，單季稅後淨利2.42億元、年增2,588％，每股EPS為1.03元，累計稅後淨利為3.49億元、年增1,417.39％，累計每股EPS為1.58元。

世紀鋼7日傍晚公告，單季營業毛利為3.89億元，累計營業毛利6.11億元，單季營業利益為3.40億元，累計營業利益為4.75億元，單季稅前盈餘為3.12億元，累計稅前盈餘為4.48億元。

(工商 )

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