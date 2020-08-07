美國總統川普在6日晚間簽署行政命令，禁止美企或個人與字節跳動旗下抖音（TikTok）以及騰訊旗下微信（WeChat）進行交易，消息傳出後，騰訊在港股瞬間暴跌10%，市值最多減少逾5700億港元。對此，美國道瓊公司旗下的新聞網站《市場觀察》6日以「川普剛剛是否毀了美國電玩產業」為導言，表示騰訊擁有多家電玩公司的股票、如英雄聯盟的「銳玩遊戲」（Riot Games）公司。

川普簽署行政命令 45天後禁用TikTok、微信。（圖／Market watch、AP）

川普會簽下行政命令，原因就是「國家安全隱憂」，川普指控，大陸騰訊公司通訊軟體微信和字節跳動旗下的國際版抖音為大陸共產黨提供獲取美國智慧財產的管道，持續監控海外的大陸公民，還傳播有利於大陸的虛假訊息，因此禁止受美國管轄的個人和組織與國際版抖音和微信交易。川普也指控微信會審查在大陸政府眼裡具政治敏感性的內容。

外界對抖音的禁令早已有所準備，卻沒有想到這次竟連騰訊都一起禁！目前，TikTok正和包含微軟在內的3家美國企業洽談業務收購。上週，微軟表示，計劃在9月15日前，洽談收購抖音美國、加拿大、澳洲和紐西蘭業務。

川普要封殺微信、抖音…恐毀英雄聯盟？（圖／CBC News、Reuters）

根據《市場觀察》報導，騰訊2015年收購銳玩遊戲、2016年收購以部落衝突、皇室衝突聞名的電子遊戲開發商超級戲胞（Supercell）84.3%的股份，達成控股、2012年還買進Epic Games四成股份、也持有多數電玩迷熟知的動視暴雪（Activision Blizzard）股票。

除了電玩產業，騰訊還大量持有美國最大的電動汽車特斯拉與社群平台Snapchat的股票，還跨足體育市場和NBA、MLB以及NFL都有合作夥伴關係。騰訊做為一家在科技數位公司，不只在業界扮演舉足輕重的地位，多年來也將觸角深入至各國，因此視場普遍認為，川普的行政命令若一旦生效，勢必影響各個產業。

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(中時新聞網)