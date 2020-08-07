卜蜂集團要在花蓮設6處大型養雞場，遭居民強烈抗議，縣府將其撤照後，外界關切制定管理自治條例進展如何。縣府農業處長吳昆儒受訪指出，分3階段進行，第一階段委請東華大學研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，已完成諮詢會，接續邀畜產學者協訂「建議版」草案，接著13鄉鎮市說明會，11月提交議會定期大會審議。

全台台東、宜蘭、雲林、嘉義、彰化、苗栗、屏東7縣公告施行「新設置畜牧場管理自治條例」，東部3縣中，只有花蓮還沒有自治條例。卜蜂集團要在花蓮蓋大型養雞場，遭在地居民強烈反彈，花蓮縣府先將卜蜂撤照後，也將制定自治條例有效管理。

吳昆儒說，為保障花蓮縣畜牧業者有一完善相關法規，縣府以USR委請國立東華大學等專業團隊研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，於7月28、29日在花蓮壽豐、鳳林、玉里完成3場草案諮詢座談會，邀地方民代、公所等參與意見，彙整後8月20日供縣府參考。

之後，縣府將邀請畜產學者協助訂定「建議版」的自治條例草案，並展開第三階段作業，於全縣13鄉鎮召開自治條例草案說明會，開放關心自治條例的民眾，包括在地小農，對自治條例提供相關意見，縣府將聽取民眾意見並據以修正草案，於3階段立法作業程序完成後，11月即提送花蓮縣議會審議。

日前有畜牧業向議會陳情，卜蜂事件後，中小型新設畜牧業都「暫停辦理」，因攸關小農生計，農民也指，也有部分青農返鄉受到相關作業卡關，如何加入振興農村的產業行列？議會已經向縣府反映，縣府官員說，正研擬相關解決辦法，設法為經營者留下生計。

(中時 )