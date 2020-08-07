立法院日前爆發跨黨派委員收賄案，國民黨主席江啟臣今指出，民進黨高雄市長候選人陳其邁存款僅13萬鬼才信等；民進黨今表示，對立委涉收賄案各政黨都應嚴肅看待，並以高標準來處理，但很遺憾國民黨今天還拿收賄案來含沙射影的抹黑陳其邁，企圖以啟動「黑邁」專案，來轉移國民黨候選人李眉蓁選情不利的窘境。

民進黨指出，相較於民進黨，國民黨迄今對於自家兩位立委涉入收賄以及黨員廉能規範的要求，依然避重就輕。此外，國民黨對李眉蓁論文抄襲一事，至今依然逃避。不論是涉貪，還是論文抄襲，對選民而言，政治人物的誠信問題是非常重要的，李眉蓁若不能對其論文抄襲，向選民清楚交代，她今天大張旗鼓開記者會簽署切結書，也可能是虛假的動作罷了。

民進黨說，若依照國民黨今天抹黑的標準，由於陳超明委員有涉入收賄案，遭到羈押禁見，還記得在立委選舉時，「國民黨江啟臣主席為陳超明站台時說過，陳超明是你非常敬佩的老大哥，你在國會立法院也受到他很多的照顧，請問江主席，現在陳超明涉貪，你為他背書，是不是該出來負責，向苗栗的鄉親道歉？還有，說清楚，你的老大哥陳超明委員是怎麼『照顧』你呢？」

民進黨表示，日前發生立法院跨黨派立委收賄案，涉案的前任、現任立委包括民進黨、國民黨、時代力量及無黨籍，其中對於民進黨籍的委員涉案，民進黨廉政委員會已做決議處以即刻停權處分，並希望司法能勿枉勿縱。黨主席蔡英文總統也再度三申五令的要求黨籍從政人員必須謹遵廉政規範，若想要「升官發財，請走別路」，未來，民進黨也會用最高標準來規範從政黨員。

(中時 )