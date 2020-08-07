國內近日頻出現外籍人士返國後確診，包括日本女留學生、泰籍移工、比利時工程師等人。這些案例在台灣及國外採檢結果兩樣情，引起民眾疑慮，但中央流行疫情指揮官陳時中仍認為台灣不用普篩。對此，名經紀人夏春湧忍不住痛批，陳時中真有種，敢用恐怖的疫情和台灣人開玩笑。

夏春湧在臉書上表示，不能不說陳時中有夠厲害，一個人就把台灣搞的「陰盛陽衰」，並質疑，「他到底是牙醫師？還是魔法師？」他指出，前段時間曾寫過一篇文章分析，並指陳時中就是讓817頂禮膜拜的「時神」。

夏春湧批評，「我不知道支持他說法的是不是腦子進水，我只能說他們的智商一定有問題」。他分析，一個讓全世界都束手無策的病毒，怎麼到了台灣就「陽」光不起來了？難道台灣是一個至「陰」之地嗎？難道台灣人的血液都是「陰」性的嗎？怎麼所有老外一到台灣都「陰」了一離開就「陽」了？老天啊！太神奇了！

夏春湧質疑，已經有多少專家學者一致建議台灣必須進行一次普篩，而蔡政府和陳時中卻抵死不從，難道他們有神功護體？並直言，「我只知道他們不願意讓蔡政府破功，更不想陳時中『被確診』！」用這麼恐怖的疫情和台灣人開玩笑，蔡政府真敢，陳時中真有種。對於他們利用疫情製造假象和幻想升官發財，夏春湧說，下場保證是「一場遊戲一場夢，一場新冠一場空」。

對於陳時中和政府的態度，夏春湧認為，老天有眼病毒無限，當第二波疫情爆發的時候，陳時中的「陰」謀就會露出馬腳，他的「陽」謀就會真相大白，到時候台灣就不會是「陰盛陽衰」了，而是「陽」光照耀我眼睛，病毒照耀我心靈，欺騙的故事太多，只有這個最「陰」，「時神」啊！你就剉著等吧！

(中時新聞網)