前高雄市長韓國瑜遭罷免成功後，在臉書透露會暫時沈澱休息，之後便鮮少出現在螢光幕前，但他的一舉一動仍備受外界關注。然而，前高雄市民政局長曹桓榮、前高雄市政府新任新聞局長、李眉蓁競選總部發言人鄭照新，則是曬出韓市府的「黃金團隊」聚餐畫面，分別說出自己的心內話，瞬間成為許多韓粉關注的焦點。很多人都在敲碗，「有韓總更完美」。

鄭照新今在臉書分享和韓市府團隊的同事們聚餐畫面，並寫下自己心情，他說，「與優秀的前市府局處首長們小聚，溫暖的革命情感！」不少人見狀後，則是紛紛留言寫下，「如此溫馨的畫面，心中滿是感謝您們各位長官，曾為高雄付出的每一天」、「韓市長慧眼識英雄，整個團隊超級棒」、「看到大家，真的很感動」。

還有不少韓粉敲碗許願，「希望下次見到韓市長，李副市長，葉副市長，陳副市長跟大家一起同框」、「我們也想要與您們相聚，可以辦個見面會嗎？」、「如果有韓市長就更完美了！」、「如果韓市長也能到場就更讚了」。

另外，同樣出席這場聚餐的曹桓榮，則是在臉書說，「老同事好戰友相聚話家常，關心高雄市的未來與願景」，短短一段話也讓不少韓粉大喊「我們想念你們」。

至於，大家都相當好奇韓國瑜的近況，其實上月他曾現身雲林高鐵站、前往花蓮出席新城鄉長何禮臺母喪，近日則是被捕捉到他與友人喝咖啡的生活照，也同樣掀起不少民眾關注。

(中時新聞網)