財政部今（7）日公布我國進出口統計，7月出口值為282億美元、年增0.4％，終結連四黑轉為正成長，優於原先預期的負成長1.5％至4％。

累計我國1～7月出口值為1,862.1億美元，年增0.5％，相較南韓（年減10.6％）、新加坡（年減10.3％）、香港（年減3.9％）表現更佳，為亞洲四小龍中唯一正成長國家。

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