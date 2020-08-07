7月出口年增0.4％ 較預期更佳 18:522020/08/07 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 出口貨櫃船。圖／本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（7）日公布我國進出口統計，7月出口值為282億美元、年增0.4％，終結連四黑轉為正成長，優於原先預期的負成長1.5％至4％。 累計我國1～7月出口值為1,862.1億美元，年增0.5％，相較南韓（年減10.6％）、新加坡（年減10.3％）、香港（年減3.9％）表現更佳，為亞洲四小龍中唯一正成長國家。 (工商 ) #我國 #正成長 #出口值 #更佳 #貨櫃船 也許您會感興趣 推薦閱讀 7月營收》榮成創今年單月新高 寶隆年增87％ 04:102020/08/07 證券．權證 中華食上半年獲利創新高 年增27％ 21:432020/08/07 財經 《業績-航運》中菲行7月營收年增24.4％ 台灣成長幅度最大 11:082020/08/07 財經 世豐7月合併營收達1.9億元、年增15.67％ 11:232020/08/07 財經 《國際經濟》連2月復甦 德國6月工業生產大增9％ 15:062020/08/07 財經 《業績-光電》玉晶光7月合併營收同期新高 美系外資喊Q3季增估65％ 17:562020/08/07 財經 《半導體》世界7月營收月減5.62％ Q3維持高檔 14:322020/08/07 財經 疫情未平客戶下單保守 聚酯加工絲業7月營收仍未拉升 17:522020/08/07 財經 《營建股》國產7月營收年增8.2％ 混凝土本業搶眼 10:172020/08/07 財經 大陸7月出口年增7.2％ 遠優於預期 11:352020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 拜登：若我當選 將取消川普對大陸關稅 - 財經 祖克伯挺TikTok：美國封殺它是很糟糕的惡例 - 財經 1年前險洩招！川普密謀擊殺在美掛牌陸企 1.2兆投資慘了 - 財經 ARM獎落誰家？專家曝這大廠將勝出 台積電仍是最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。