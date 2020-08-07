中美貿易戰及新冠疫情持續衝擊國際政經情勢，全球製造業正進行大規模變革，資誠（PwC）聯合會計師事務所審計服務會計師楊明經表示，「越南」對台企的重要性持續上升，成長幅度最受矚目。

根據2020年資誠台灣企業領袖調查，許多企業領袖已將其對時局的擔憂化為實際行動，調整原有的全球布局，在企業海外布局策略中，重要性從2018年的9％一路爬升至23％，成為我國企業領袖眼中第四重要的市場國家。

資誠（PwC）會計師事務所7日舉辦「新冠時代 以數位化啟動越南布局」研討會，提供企業數位化轉型策略與未來越南經商發展方向，盼協助企業透過數位化轉型加速推動智慧製造並布局東協國家、提升經營管理的應變能力，加速產業鏈垂直與水平整合，迎接數位經濟時代的產業競爭。

越南作為海外生產重鎮已形成產業聚落，其經貿優勢具有帶動全球供應鏈移轉的潛力，如製鞋、紡織等傳統產業多於南部主要經濟區域蓬勃發展。另北部主要經濟區域因臨近中國且交通運輸便利，隨著中美貿易摩擦之轉單及遷廠效益而日益重要，近期電子製造及資通訊產業布局更加積極。

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