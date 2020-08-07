總統蔡英文在文化部長李永得及基隆市長林右昌的陪同下，參訪基隆和平島考古遺址，並指出「和平島對於台灣而言，就是個歷史寶藏庫」。（吳康瑋攝）

蔡英文表示，基隆其實是一個很精彩的地方，在各個領域都有很重要的角色。（吳康瑋攝）

蔡英文表示，基隆其實是一個很精彩的地方，在各個領域都有很重要的角色。（吳康瑋攝）

總統蔡英文在文化部長李永得及基隆市長林右昌的陪同下，參訪基隆和平島考古遺址，並指出「和平島對於台灣而言，就是個歷史寶藏庫」。（吳康瑋攝）

總統蔡英文於7日下午參訪基隆和平島考古遺址，並在文化部長李永得、基隆市長林右昌的陪同下，由導覽人員講述遺址歷史與挖掘過程，對於基隆市府近年推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」蔡英文讚譽連連，並指出，自己過去出訪友邦時，曾說過「台灣也有個聖薩爾瓦多城」，而這個地方其實就是「基隆和平島」。

蔡英文表示，自己最近除了前往基隆廟口去振興觀光休閒產業外，還有去觀看新海研一號的啟用及這次和平島考古遺址的挖掘，從這些行程來看，就可以知道基隆其實是一個很精彩的地方，在各個領域都有很重要的角色，向和平島除了有豐富的水產及景色外，這幾年中央跟地方積極合作，把和平島的歷史場景，一步一步的重新呈現出來，真的令人大開眼界。

她說，和平島對於台灣而言，就是個歷史寶藏庫，除了和一路的圓山文化、鐵器時代考古遺址外，還有平一路西班牙修道院遺址，她強調，這是全台唯一現存的西班牙遺址，除了見證台灣400年來的歷史，更確立大航海時代基隆的重要地位。

蔡英文指出，挖掘成果除讓民眾發現4千年前和平島上人民的生活軌跡，也讓民眾知道研究團隊的辛勞，她強調，感謝和平島當地居民的協助，除了考古遺址可以離家那麼近，更可以讓在地民眾以和平島的歷史地位引以為傲，這就是我們的目標，讓台灣人對自己生長的土地有更深的認識，創造光榮感。

林右昌指出，目前和平島考古遺址已指定為市定遺址，未來將繼續朝國定遺址指定努力，基隆市文化局也積極向文化部爭取經費，希望能打造和平島大航海博物館，與正濱漁港、和平島公園結合成為人文歷史與生態觀光的文化廊帶，成為最佳教育現場。

(中時 )