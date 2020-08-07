台南麻豆文旦即將進入採收期，農委會主委陳吉仲7日至麻豆與柚農座談，當場拍板下周一啟動第一階段加工果收購1000公噸，加工廠以每公斤12元以上收購加工者，每公斤10元補助；第二階段大果收購8300公噸，收購價每公斤10元以上，南市農業局下周一將與農民團體及加工業者召開收購會議。

許多柚農擔心價格受到疫情影響，因此希望盡快宣布產銷輔導措施，立委郭國文7日邀陳吉仲至麻豆公所與農民座談。陳吉仲當場宣布今年繼續收購加工果與大果，加工果製成果醬及果乾，大果製成清潔用品、精油等，收購目標量9300公噸。

台南市農業局也預定於下周一10日召集主產區農民團體及加工業者召開收購會議，將收購措施透明化以利農友周知，倘登記數量到達250公噸，也立即爭取增加收購數量。

為減少少部分次級品流入市面，台南市農業局將視市場價格調整啟動第二階段收購大果計畫，台南市收購目標量為2500公噸，收購價每公斤10元以上，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用材料。

此外，農委會鼓勵貿易商多開發文旦海外市場，今年外銷獎勵措施目標5000公噸，外銷日本每公斤可獎勵15元、美國加拿大每公斤13元、大陸5元、其他國家7元等。

農委會國內市場銷售目標6500公噸，除了加強啟動電商、輔導量販店行銷，推廣企業團購、國軍副食監所團膳等，農委會也打算推出路跑、快閃行銷活動。陳吉仲更宣布，比照農遊券抽籤方式，編列經費推出1萬箱以上文旦讓民眾抽籤，讓民眾可以半價購買優質文旦，刺激買氣。

7日下午的座談會吸引200多名麻豆鄰近地區柚農前去參與，但部分農民得知收購價格後表示，去年因為產期與中秋節過近，怕大果打壞行情，因此政府以每斤10元收購大果，今年價格則降為每公斤10元，對市場價格能否拉抬心憂憂。

柚農表示，今年各產區文旦產期近，連紅柚白柚都一起搶市，第一階段加工收購若沒把價錢拉起來，第二階段大果收購若只有每公斤10元，他們對文旦後市價錢看法悲觀。

農業局謝耀清局長說明，全台文旦種植面積約4177公頃，台南市種植面積1106公頃，總產量為2萬4461公噸，為全台最大產區，占全台26％，主要集中於麻豆843公頃、下營96公頃、官田27公頃；文旦通路以內銷為主，加工、外銷為輔，以中國89％占比最大。

農業局已規畫一系列行銷方案，並積極拓展外銷通路協助柚農銷售，將於8月11日啟航進軍加拿大多倫多最大超市，也著手布局文旦柚外銷日本市場作業。至於柚農擔憂後市價格，農業局也會視市場狀況調整產銷政策。

(中時 )