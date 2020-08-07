桃園市 ▲蘆竹分局設計「留言牆」讓同仁抒發感性之情，珍重向南崁派出所道別。（姜霏攝）

桃園市蘆竹分局回溯了南崁派出所123年的歷史，紀錄日據時代「南崁警察官吏派出所」轉變為現今南崁派出所的過程。南崁警察官吏派出所為當時第一個建立的派出所，也是蘆竹的行政中心，因地價高昂成為蘆竹的「地王」。

當年先民從八里及舊的南崁港上岸，沿著南崁溪到達「南崁社」，當地居民以五福宮為主要信仰，進而發展南崁的生活圈。南崁派出所於1897年建立，為蘆竹第一個發源地，這也是南崁名聲響亮、地價高昂的原因。

桃園市長鄭文燦7日親自出席南崁派出所的歷史回顧展，鄭文燦提到，蘆竹區目前有16萬人口，未來隨著A10山鼻站、中正北路重劃、坑口的航空城開發區以及大竹重劃區等陸續完成，估計能達到20萬人，因此蘆竹分局更為重要。

蘆竹分局於2018年成立至今已12年，是桃園市唯一租借場地的分局。任何人都可以隨意進入分局造成警察執勤不便，對於嫌疑犯也有侵犯人權疑慮。在多重考慮及各方爭取下，決定拆除南崁派出所並原地重建，規畫成地上7層地下2層。總經費約為3.3億，預計2022年11月完工。

蘆竹分局長黃益三表示，不甘這麼有歷史的派出所就這麼被拆除，安排同仁從年初開始搜集相關資料、訪問地方耆老，同時也在派出所內設計了「留言牆」讓同仁抒發不捨之情。黃益三說，這樣的歷史回顧展能更慎重的向南崁派出所道別，也能讓地方更加契合與融洽。

(中時 )