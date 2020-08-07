男性小弟弟一般大約幾公分呢？睡覺時會勃起幾次？你知道還在胎兒發育時，男性的小弟弟跟女性的陰道其實是同一個器官？有時勃起與否其實跟健康很有關！

1.小弟弟真的有可能30公分？

非常少數。有些男人總愛誇大自己的尺寸，或是網友常說的30公分。事實上，根據《英國泌尿醫學期刊（British Journal of Urology）》的統計，男性小弟弟平均長度為10～15公分，周長約11～12公分。美國性醫學專家雷塔諾醫師（Michael Reitano）也指出，大約只有15％的男性會超過15公分，但也不大可能會到30公分。

2.睡覺時勃起，是因為做春夢嗎？

錯誤。睡覺時勃起跟做春夢無關，而是一種自然反應，確切的原因不明。高雄榮民總醫院泌尿科主治醫師簡邦平指出，有一說法認為，可能睡覺時全身放鬆，副交感神經相對比較興奮，而勃起正是副交感神經的作用。

林口長庚紀念醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，曾有夜間勃起電生理偵測儀在男生睡覺時記錄勃起狀況；一般來說，假設睡足6～8小時，一個晚上大約會有3～5次的自然勃起，每次持續10～30分鐘不等。

3.能不能勃起，只與性功能有關？

錯。勃起不僅牽涉性功能，更與健康有關。美國泌尿科醫師洛普辛雅（Natalya Lopushnyan）指出，要能正常勃起要有兩大要素：健康的血管和神經傳導，兩者缺一都可能導致勃起障礙。

因此心臟病、糖尿病、高血壓等等慢性病，因為血管和神經傳導處問題，可能造成勃起障礙，此外，壓力、憂鬱、焦慮等等因素也會影響，因此勃起有困難時應該就醫，如果生理功能沒問題，就應該考慮心理因素。

陳煜也說，當男性朋友因為勃起障礙而求診，會詢問勃起障礙嚴重度、這樣的問題持續多久。因為勃起是很複雜的機轉過程，不只能評估性功能，同時也可能是系統性生理狀況的綜合表現。

因此，愈來愈多人將勃起障礙視為慢性疾病的參考指標之一，反映的可能是心血管問題或者缺乏男性荷爾蒙。

4.會晨勃是好事嗎？

晨勃表示身體健康，但如果長期沒晨勃就應該注意。(圖／pixabay)

沒錯。男性會晨勃表示身體健康，「反之，如果超過兩個星期沒有晨勃，那就要就醫檢查，」雷塔諾說。

只不過，對更多男性來說，晨勃的表現其次，更重要的還是行房時的表現；但是造成行房時的勃起功能障礙又可區分為心因性及器質性，這時不妨從晨勃和行房的勃起狀況來合併評估看看：

‧長期沒有晨勃＋行房勃起差：健康狀況可能已經出問題，或因自然老化而表現大不如前，應屬於器質性陽痿。假使晨勃不理想，即使行房時勉強可以勃起，但通常不會太理想，可能仍有潛在的問題。

‧短期晨勃不佳＋行房勃起尚可，這又可以分成兩種情況：

1.短時間（一般以3個月為基準）晨間勃起不好，但行房時表現都很良好，那麼很可能只是因為早上醒來時剛好沒有遇上勃起，不需要太過焦慮。

2.一段時間沒有晨勃，雖然行房時還能勃起，但容易因為一點小狀況陰莖就軟掉，那麼很可能反映的是身體已經出了一些小狀況，只是還沒有明顯反映出來，屬於輕度勃起障礙，仍應視為警訊。

‧晨勃佳＋行房勃起差：勃起問題應該不大，很可能是心因性陽痿，如壓力大、情緒差、或行房時受到當下環境的影響等。

5.有人說抽菸會讓小弟弟變短，是真的嗎？

抽菸會讓男性生殖器變小、造成勃起障礙。(圖／pixabay)

沒錯。抽菸會傷害血管，因此可能造成小弟弟無法完全勃起，外觀看起來會短一點。雷塔諾指出，簡單來講，抽菸的人可能會比未開始抽菸的時候，短大約2公分；如果戒菸了，那麼長度就會回到原本的尺寸。

其他會傷害小弟弟的食物還有酒精和高油脂食物，喝太多酒可能導致勃起障礙，喝的時間愈久，傷害就會持續愈久；後者則是會堆積在血管內，導致血液輸送發生障礙，影響勃起功能。

6.男、女性生殖器一開始其實是同一個組織？

沒錯。在胚胎發育的早期階段，女性的陰蒂跟男性的陰莖是同一個組織。洛普辛雅指出，胚胎發育在前八周是看不出性別的，發育到第8週後開始受到荷爾蒙影響，男生因為出現睪丸而長出陰莖；如果沒有男性荷爾蒙作用就發展成陰蒂。

「細看會發現，陰蒂和陰莖頂部很像，且功能也相同，」洛普辛雅指出，當女性在性愉悅時，陰蒂會脹大、充血，跟男性勃起時是一樣的。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

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(中時新聞網)