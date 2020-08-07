動滋券怎麼花全攻略

教育部體育署推出400萬份面額新台幣500元的「動滋券」電子錢包，6日開放領券，統計至今7日下午4時30分為止，近二天共有101萬4千餘人，已逾四分之一的中籤者順利領券成功。明8日(六)10時起，民眾就可持動滋券電子錢包二維條碼(QR Code)，到合作業者店家消費抵用，使用期限至110 年1月31日(日)截止。

動滋券可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，消費者臨櫃結帳時出示動滋券QR Code，並輸入中籤者身分證號末三碼，即可抵用。

體育署提醒，動滋券QR Code經合作業者掃碼完成消費抵用後，僅提供換貨處理，不得退費或易換現金，購買前應確認消費品項再進行抵用。商品價格如果高於使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付，並可搭配振興三倍券使用。

「動滋網」的合作業者，皆為符合 《運動產業發展條例》第4條所涵蓋的運動事業，包括職業或業餘運動業、運動休閒教育服務業、運動傳播媒體或資訊出版業、運動表演業、運動旅遊業、電子競技業、運動博弈業、運動經紀、管理顧問或行政管理業、運動場館或設施營建業、運動用品或器材製造、批發及零售業、運動用品或器材租賃業、運動保健業，目前已有超過5千7百多家的合作業者登錄上架。

民眾若有「動滋券」使用的相關問題，可於每日08:30至18:30聯繫客服專線02-7700-7799、0916-617799洽詢處理，或上「動滋網」（500.gov.tw）查詢相關資訊。

(中時 )