行政院在7月30日拍板通過「電子支付機構管理條例」修正草案。這大多被解讀為電子支付、電子票證整合的關鍵法案，但若要真正上路，恐怕要克服的難關還不少。

關於「電子支付機構管理條例」修正草案，其中包含將由財金公司設立「跨機構共用平台」，不僅將打通電子支付、電子票證之間的藩籬，支援跨平台間轉帳、買賣外幣、代理收付、小額匯兌的功能，但除此之外還包含許多實際執行面的包裝在其中，而各家的電子支付業者是否買帳，願意心甘情願的加入，可不一定。

未來「跨機構共用平台」若上路，對於消費者來說比較簡單，將會簡化使用情境，使用電子支付付款變得更簡單。因為目前消費者若前往一家實體通路消費，通路若只支援街口支付，就唯有啟用街口支付的用戶可用，LINE Pay用戶則無法使用；同理可證，在其他業者獨佔通路也是一樣的道理。而「跨機構共用平台」將會提供一個共通QR Code，讓民眾無論用哪一種電子支付的方式，都可支付。換句話說，此平台要推動，裡頭隱藏的關鍵就是各電子支付業者旗下已簽訂的通路要共用。

然而，這看起來簡單的機制，背後牽涉的利益與機制十分複雜。舉例來說，當Ａ商店由B支付業者簽下，B就會與之談定交易手續費。而收取的手續費還需要撥出一部分給收單銀行。那麼當C支付業者的用戶，透過跨機構共用平台來支付時，事實上，手續費仍舊是由B支付業者收走，再從中撥出部分給銀行與Ｃ業者。

關鍵在於，第一、當前電子支付業者與通路簽訂的手續費標準不一。當未來跨機構共用平台啟用，電子支付使用者可以任意使用其中一種電子支付方式來付款時，背後應該如何拆帳，將非常困難。第二，當前各家電子支付業者的用戶數量、活躍用戶數量基準也不相同。用戶數越多、越活躍的電子支付業者，若用戶在其他家業者所簽下的通路處消費，就只能等著分配少許的手續費，這如何維持業者的營收，將是困難點。第三、跨機構共用平台的遊戲規則，據了解是由財金公司說了算，他們會否在未來幾年內為了衝高電子支付使用比例與金額，大幅降低交易手續費，導致能分給電子支付業者、銀行的手續費更低，也是不確定因素。第四、每一家電子支付業者目前所簽下的通路數不一，若是加入後得無條件通過讓其他業者也能去用當初辛苦簽下的通路，免不了是有相互吃豆腐的嫌疑，誰最終得利，或許從目前哪家業者通路數量最低、用戶活躍程度也相對不高的情況就能判斷得出來。

嚴格來說，「電子支付機構管理條例」修正草案，以及當中內含的跨機構共用平台立意良善，但是在電子支付、電子票證群雄並起的現階段再來談，或許很難站在對每一個業者都是公平的基準來衡量。加入共用平台，這又會否影響到目前業者的生存空間，也值得討論。對於消費者來說，無非就是想要使用簡單、易用、安全又便利的電子支付，但每個業者都想分一杯羹，若分得不均勻，恐怕願景只能成願景。

(科技)