前高雄市長韓國瑜被罷免後，返鄉沉潛，在雲林過著愜意生活。有網友再度貼出韓國瑜訪友野生照，韓國瑜看來精神奕奕，甚至認為他變胖了氣色更好。
繼昨天網友在「護韓後援會」臉書社團貼出一張韓國瑜背影照後，並表示「韓國瑜在雲林與友人喝咖啡」，讓韓粉暴動。今天又有網友貼出韓國瑜8月6日的訪友照，並表示「我們等的那個人欸，韓帥88節快樂！所有韓家人88節快樂。韓帥我們韓家人都敬愛您喔！好好休養邊看好戲。」
網友紛紛祝福韓市長父親節快樂。也有網友認為，「氣色好、變胖了，準備出發，我猜，李眉蓁選前之夜，他會是神秘佳賓。」也希望韓市長再出來打拚。
也有網友表示，「韓總你休息一陣子，越來越帥了喔，你要趕快把身體吃胖一點。」、「韓總精神看來好多了，神采飛揚」、「韓總看來精神奕奕，讚希保常快樂，合家安康。」
文章來源：臉書社團「韓國瑜快樂向前行」
(中時新聞網)
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