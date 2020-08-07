台灣首個由身障者家長成立的社福團體心路基金會，今年首季募款與收益大減三分之一，逾千名身障者服務恐受衝擊。頂新和德文教基金會創辦人魏應充，繼去年與心路遲緩兒拍攝公益影片，日前又捐款助心路紓困。心路表示，社福團體很難透過振興三倍券受惠，只能苦撐，該捐款將先用於個案急難救助。

成立33年的心路基金會每年服務近6,000位心智障礙者，提供0至6歲的早期療育，及18歲以上職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等。

以心路的早療中心為例，今年共有33位畢業生，其中擔任畢業生代表的「叡叡」（化名）是遲緩兒，口語發展比一般孩子慢，透過心路教保員的引導，她逐漸學會自理生活、說出自己的需求。叡叡的媽媽感慨地說，叡叡2歲來到心路，當時不會自己進食、一吃就吐，不得已開胃造廔管灌食，在教保員照顧下，2年就脫離管灌，下個月叡叡將到國小的暑期先修班試讀，期盼她適應得很好。

心路基金會表示，不少定期捐款人來電表示工作受新冠肺炎疫情影響，不得已停掉捐款；企業更因經營與獲利受衝擊，無暇顧及公益捐贈，而心路長期媒合身障者就業，也觀察到一些身障者遭裁員，他們的父母多半年事已高，失業後生活也恐陷入困境。

心路統計，今年首季的募款與庇護工場商品收益，約比往年同期減少三分之一，以原經費全年可服務的人數來推估，相當影響約1,700名身障者的生活照顧與居住支持，部分身障者將被迫待在家中，無法外出學習，心智障礙幼兒的早期療育服務也恐受衝擊。不過心路強調，期待捐款能夠維持，才能不讓服務對象受到實質影響。

頂新和德文教基金會過去推展食公益捐助計畫，心路基金會就曾以「澎湖溫室菜圃建造計畫」、「愛重服務中心午餐膳食自立計畫」等案獲選補助，創辦人魏應充去年底更首度獻聲，親自為雙方合作的公益宣傳影片配音（https://tinyurl.com/y24er4xt）。這次心路募款受影響，頂新和德文教基金會透過捐款，希望拋磚引玉，帶動社會各界關切社福團體困境。

心路張玲執行長表示：「感謝頂新和德文教基金會於疫情期間雪中送炭，捐款心路智能障礙者服務，也盼更多企業及大眾愛心支持，守護障礙者安心自在的生活。」透過社會大眾的「小額捐款」，讓上半年低迷的捐款「動起來」，不論1000元、500元、甚至100元，「疫起，為疫情而動」，捐款不停、齊幫心路！

公共事務部主任劉又綺說，第2季捐款情況稍微好轉，但是影響還是很大，政府推出三倍券，許多社福團體並沒有因此受惠，「疫情沒有結束，全球景氣狀態都不好，擔憂長期影響社福團體，未來外界挹注越來越少。」

(中時新聞網)