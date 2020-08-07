國內新冠肺炎疫情趨緩，走過疫情，一起運動提高身體免疫力，教育部體育署投下高達20億元發放400萬份500元的動滋券，8～12月可於運動場館、觀賞運動賽事、購買運動用品等相關運動產業抵用。

為響應政府「動滋券」挺運動，華南銀行信用卡舉辦「1788一起運動吧」活動，即日起至10月底止，至全臺指定運動用品專賣店(摩曼頓、迪卡儂、尚智運動世界、萬岳運動休閒館、哈林運動世界、墾趣生活、山頂鳥、歐都納)，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,788元，登錄即送178元刷卡金(活動期間每戶每月限回饋一次)，回饋率高達10％，加計華南信用卡原有回饋(如享利樂活COMBO卡新戶)，回饋率達11.3％，若再搭配動滋券使用，回饋率上看30％。

除了一起運動健身外，出門走走提高快樂激素多巴胺，也可提升免疫力。

國內旅遊強強滾，觀光局表示安心旅遊補助將依原方案持續到10月底不會提前告罄，每房補助1,000元，離島加碼補助1,000元。

華南銀行信用卡力挺安心旅遊，舉辦旅遊通路滿仟送佰活動，即日起至8月底止，至全臺旅行社、飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,000元，登錄送100元統一超商現金抵用券(活動期間每戶限回饋二次)，回饋率高達10％，再搭配華南銀行食在精彩精選飯店37折起優惠，輕鬆出遊無負擔。

除運動用品及旅遊活動外，華南銀行信用卡卡於暑期陸續規劃百貨父親節、量販中元節、3C冷氣季、網購夏特賣等方案，搭配「樂刷樂扣享好康，超值好禮任您選」活動及振興券方案，揪您享回饋一起動起來。

(工商 )