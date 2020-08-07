普萊德科技（6263）7日公布7月自結合併營收為1億977萬元，較上月營收成長15.5％，惟仍較去年同期下滑7.25％，累計前7月自結合併營收為6.68億元，也較去年同期下滑12.38％。

普萊德布局完整工業級802.3bt PoE++產品線，亮點產品包括榮獲2020台灣精品獎之首款工業級軌道式第三層網管PoE++交換器 (IGS-6325-8UP2S2X)、標準型PoE++交換器 (IGS-824UPT)、Multi-Gigabit PoE++供電器 (IPOE-270系列)、光纖網路轉換器 (IGUP-2205AT)等等，產品體積精巧，即使處於攝氏零下40度至高溫75度嚴峻環境，仍能提供高達95瓦乙太網路供電，加上搭配普萊德獨家15項智慧PoE管理功能，網路節能效益大幅提昇。此外，普萊德工業級802.3bt PoE++產品線支援國際標準ERPS備援和Cybersecurity資安防護，並可透過普萊德智慧化中央網管平台集中監管網路傳輸和狀態，利於物聯網、工業物聯網、智慧交通達成高度可靠且彈性的網路基礎建設。

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