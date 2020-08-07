許多人在夏日都愛來個能大口吃烤肉、喝啤酒的熱鬧派對，台北六福萬怡酒店幫民眾省去準備食材、善後清理的麻煩，於8月7日、15日及29日晚間6點半至8點半，在飯店7樓敘日全日餐廳戶外廣場推出「火辣一夏 BBQ派對」，讓大小朋友輕鬆大啖烤肉趴。

「火辣一夏 BBQ派對」的料理包含主廚嚴選肋眼牛排、異國香料肉串、秘製醬汁豬肋排、炭烤海鮮時蔬、焗烤奶油生蠔、酥炸豆乳雞等，都能暢快吃到飽；消暑飲品的部分，大人開趴必備的啤酒及6款經典調酒可以無限暢飲，還準備了最受小孩喜愛的沁涼氣泡飲，大人每位1380元+10%，兒童每位690元+10%。

台北六福萬怡酒店更特別為戀人們加碼推出優惠組合，雙人參加「火辣一夏 BBQ派對」，還送台北101觀景台skyline460雙人門票，可以先享受火辣大餐後，再登上最高的台北101觀景台RF層賞美景訴情衷，含服務費雙人價3998元。此外，敘日全日餐廳也推出室內的優雅情人節套餐，8月21日至25日間，雙人3360元+10%，就能用精品級的荷斯登肋眼牛排10盎司與600克超大隻波士頓活龍蝦，餐廳還額外加贈「Elite Concept一禮生活」特別準備的玫瑰花禮，給戀人們浪漫驚喜。

不只是吃大餐，六福居及台北六福萬怡酒店在8月10日至25日間也推出七夕住房專案。六福居「七夕情人節Follow Me住房專案」，可與情人入住都會景觀房1晚，使用配備齊全的時尚小廚房，並贈送台北捷運一日票2張、六福皇宮常溫麵品2包，每房只要2999元，相當於下殺2折；台北六福萬怡酒店則推出「2020情人專屬住房專案」，雙人入住卓越客房1晚，每房加贈台北101觀景台Skyline460漫步雲端體驗2張，全程專人提供導覽外，還可以享受BAR88雲朵飲品，每房4999元，等同享25折優惠價。

【飲酒過量，有礙健康】

(中時 )