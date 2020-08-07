台南市1名70歲婦人接到詐騙集團電話，被騙35萬元，急忙到台南市警察局新營分局重溪所報案。（台南市新營警分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市柳營區1名70歲的鄭姓婦人接到詐騙集團電話，謊稱是孫子要借35萬元，鄭婦前往農會匯款後才發現被騙，一時驚慌失措，還好台南市警察局新營分局重溪所員警立刻啟動「圈存機制」，立刻凍結帳戶並與他地警方合作，成功逮捕車手，也讓阿嬤的35萬元，失而復得。

新營分局表示，6日鄭阿嬤和農會主任神情慌張到派出所值班台報案，因為阿嬤一時不察把35萬元轉給了詐騙集團，原來是接到詐騙電話，謊稱是孫子需要錢，心急之下沒有查證就立刻匯款，警方瞭解狀況後，立刻幫忙攔截。

重溪派出所警員胡凱銘立即通報匯款京城銀行辦理圈存，銀行表示現場有1名男子臨櫃領取該筆款項，胡員當下請銀行人員協助盡量拖延時間，並通知轄區嘉義市政府警察局八掌派出所派員前往查緝，當場查獲1名車手，也成功保住阿嬤遭詐騙的35萬元。

所謂的圈存機制，就是民眾遭詐騙後可以暫時凍結匯帳戶24小時，接著要到派出所報案，取得報案三聯單，就可以將這個帳戶列為「警示帳戶」長期凍結，只要拿報案三聯單填寫切結書申請書，就可以領回被騙的錢，所以提醒民眾若真得碰上詐騙，小心謹慎趕快報警，還是有機會把錢追回。

重溪派出所所長翁智明表示，誆稱親人朋友借錢的詐騙手法已是老梗，電話情境會刻意營造家人急需用錢或被擄被打的聲響，此時最好的方式就是掛斷電話報警並加以求證，才不會上當受騙，有任何疑問撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )