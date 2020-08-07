社交巨頭Facebook CEO馬克·祖克伯(Mark Zuckerberg)週四對員工表示，在美國封殺抖音海外版TikTok會開創「一個非常糟糕的長期惡例」。

川朗普曾威脅要在美國封禁該應用程式，除非一家可接受的公司收購了該應用程序。祖克伯在Facebook的全體員工大會上談到了TikTok的「極端情況」，他表示：「我只是認為這是一個非常糟糕的先例，無論解決方案是什麼，都必須格外謹慎和認真對待。」「我真的很擔心……這很可能對世界其他國家產生長期影響。」

值得一提的是，才在前幾日，Facebook旗下的Instagram在美國推出了TikTok的模仿產品Reels。

上個月，在眾議院反托拉斯小組委員會成員的聽證會上，祖克伯支持了TikTok，因為這是解釋Facebook沒有構成壟斷的原因。祖克伯表示：「美國最受歡迎的消息服務是i Message。成長最快的應用是TikTok。最受歡迎的視頻應用是YouTube。成長最快的廣告平台是亞馬遜。最大的廣告平台是Google。」

(中時新聞網)