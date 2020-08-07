全球經濟情勢詭譎多變，臺灣廠商投資海外市場，如何規避可能面臨的投資損失，為廠商於投資前的必修課題。

輸出入銀行身為臺灣唯一國營的出口信用專業銀行，作為我國廠商布局全球的金融後盾，除對出口廠商提供貨款收不回風險的保障外，也提供「海外投資保險」協助有意對外投資廠商規避因海外政治因素而遭受投資損失的風險，全方位協助廠商拓展對外貿易及擴展全球版圖，期以助力提升臺灣之國際競爭力及能見度，讓全世界更能看見臺灣。

在新冠病毒肺炎(COVID-19)疫情蔓延下，於大陸境內設廠的業者與供應鏈受到嚴重衝擊，尤其是以消費電子為主的供應鏈體系，面臨「斷鏈」危機，因此歐美各國及亞洲先進國家，如日本、韓國及我國開始檢討，過去製造基地集中在一、二個國家的風險太高，應往大陸以外的地區，如東協國家設立新的生產據點，以便分散風險。

另外，不少代工廠在先前中美貿易戰白熱化前，已規劃供應鏈移轉至非大陸地區，受此次疫情影響，預料將再掀起新一波的臺商遷徙潮。

臺灣廠商投資海外市場，首要注意可能因被投資國家政治因素而面臨投資損失風險，尤其是新興市場的國家或地區，通常具有外匯短缺、政經情勢多變化等政治危險較高的特性。

對於有意投資海外市場的廠商，輸出入銀行提供「海外投資保險」保險商品，對廠商投資的海外企業因戰爭、革命、內亂、暴動或民眾騷擾而遭受損害；或投資的股份、股息或紅利遭受外國政府沒收、徵用、國有化，或因外國政府實施限制或禁止外匯交易而造成損失等，由輸銀依保險契約約定承負賠償責任。

舉一實例，甲公司為醫療耗材製造商，經評估東南亞國家人口眾多，醫療市場極具潛力，基於東協國家醫療產業仍為成本導向，若將生產工廠設在東協國家，相關產品才能享有成本優勢及關稅優惠等最佳條件。

甲公司決定於菲律賓設立工廠，然而考量東南亞國家人工成本雖較為低廉，但過去曾有大規模排華暴動，如越南及印尼的排華運動，造成當地臺商投資損失的前車之鑑，於是向輸銀投保「海外投資保險」，未來若發生類似情事，將可獲得輸銀保障，甲公司便可無後顧之憂的拓展東協市場，搶占市場先機。

(工商 )