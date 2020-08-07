35歲傑尼斯山下智久有顏質又有才華，不僅擁有俊帥外型，還是明治大學商學部畢業高材生。然而山下智久也逃不過「文春砲」襲擊，今(7日)被《週刊文春》驚爆與年僅17歲的正妹高中生模特兒在酒店待了快8小時，
山下智久遭週刊文春爆料，他上個月30號與龜梨和也等一票好友參加酒會，結束後約莫凌晨4點多，山下智久又搭著計程車前往高級飯店，並住進一間要價10萬日幣(約2萬8台幣)的豪華客房。隨後同樣參加酒會的17歲高中生女模，也前往飯店同樓層，第二天中午山下智久更被目擊在便利商店買完東西，回到女模房間，兩人直到下午1點才分別離開飯店。
山下智久、龜梨和也被曝疑似與未成年高中生飲酒，傑尼斯事務所對此回應：「兩個人去了朋友擔任店長的店喝酒是事實，也確實通過店長的介紹跟其他客人一起喝酒了，但是他們不知道那兩個女生是未成年。」
不過對於山下智久疑似與女高中生前往酒店開房的事，傑尼斯事務所未有回應。
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(中時新聞網)
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